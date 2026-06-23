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Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη Μόργκαν Μάλι

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την απόκτηση της Μόργκαν Μάλι.

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη Μόργκαν Μάλι
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Παίκτρια του Ολυμπιακού είναι και επίσημα η 24χρονη φόργουορντ, Μόργκαν Μάλι, με την ομάδα του Πειραιά να ανακοινώνει την απόκτησή της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Μόργκαν Μάλι. Η Αμερικανίδα φόργουορντ (25/1/2002, 1,85μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Την περσινή χρονιά, η Μόργκαν Μάλι ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες της Α1 μπάσκετ Γυναικών, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις με τον Πρωτέα Βούλας. Η 24χρονη φόργουορντ, διεθνής με την Εθνική 3Χ3 των ΗΠΑ, είχε κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα 18,7 πόντους, 9,7 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα. Μάλιστα, κόντρα στην Ιωνία, μέτρησε 39 πόντους (13/15 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές) και εννέα ριμπάουντ, ενώ είχε συνολικά εννέα double-double στη σεζόν!

Η Μόργκαν Μάλι ξεκίνησε την καριέρα της στο NCAA, με το Πανεπιστήμιο Κρέιτον, ενώ στη συνέχεια, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Κονέκτικατ Σανς στο WNBA.

Η δήλωση της Μόργκαν Μάλι:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που παραμένω στην Ελλάδα και θα παίζω για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω, ότι το πνεύμα της ομάδας θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και θα μας οδηγήσει στις επιτυχίες. Ανυπομονώ να φορέσω την κόκκινη φανέλα και να νιώσω την υποστήριξη των φιλάθλων του Ολυμπιακού».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Πρωτέας Βούλας

2020-25 Πανεπιστήμιο Κρέιτον (ΗΠΑ)

https://www.instagram.com/p/DZ7gaxPSWNr/
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