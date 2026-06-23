Μουντιάλ 2026: Βαρύ πένθος για τον Ντεσάμπ - Δεν θα είναι στον πάγκο της Γαλλίας με Νορβηγία

Σοκ για την Εθνική Γαλλίας και τον ομοσπονδιακό προπονητή της, Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Ο έμπειρος τεχνικός δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των «τρικολόρ» στο ντέρμπι πρωτιάς του 9ου ομίλου με τη Νορβηγία, καθώς όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τρίτης (23/6), ο 57χρονος έχασε τη μητέρα του.

Όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας, ο προπονητής των «μπλε» ενημερώθηκε για το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου της μητέρας του και όπως ανακοινώθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας (FFF), θα επιστρέψει στη Γαλλία για να παραστεί στην κηδεία της.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι δεν θα καθοδηγήσει την εθνική ομάδα στην αναμέτρηση της Παρασκευής (26/6) με τη Νορβηγία, το τελευταίο παιχνίδι του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ δεν θα μπορέσει να επιβλέπει τις προπονήσεις πριν από τον αγώνα Νορβηγία–Γαλλία. Επίσης, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο την Παρασκευή για την τελευταία αναμέτρηση του 9ου ομίλου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής πληροφορήθηκε με θλίψη, το πρωί της Τρίτης, τον θάνατο της μητέρας του. Θα επιστρέψει στη Γαλλία για να παραστεί στην κηδεία της», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΟ της Γαλλίας.