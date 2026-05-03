Elite League: Παπάγου - Βίκος Ιωαννίνων για την άνοδο στην GBL

Το δεύτερο και τελευταίο εισιτήριο για την άνοδο στην GBL θα κριθεί την Κυριακή (03/05), με τον Παπάγου να αντιμετωπίζει τον Βίκο Ιωαννίνων στον τελικό του Final Four της Elite League (18:15, ΕΡΤ 2).

Μετά τη Δόξα Λευκάδας, η οποία εξασφάλισε την άνοδό της ως πρώτη της κανονικής περιόδου, απομένει να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα την ακολουθήσει στη μεγάλη κατηγορία την επόμενη σεζόν.

Στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ο Παπάγου επικράτησε της Μεγαρίδας με 92-74, ενώ ο Βίκος Ιωαννίνων πήρε τη νίκη απέναντι στον Πρωτέα Βούλας με 94-87, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό.