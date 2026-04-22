ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: 371 ημέρες μετά

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

Η επανάληψη του περσινού τελικού του FIBA Europe Cup , θα διεξαχθεί σήμερα στο «Παλατάκι» της Πυλαίας και οι δυο ομάδες έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Το OnSports αναλύει τα δεδομένα και το πόσο άλλαξαν οι δύο ομάδες μέσα σε ένα χρόνο.

ΠΑΟΚ και Μπιλμπάο συναντιούνται ξανά σε ευρωπαϊκό τελικό του FIBA Europe Cup, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» αυτή τη φορά να ζητάει εκδίκηση για το περσινό χαμένο τρόπαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ερώτηση είναι πάντα μία:

Πόσο μπορεί να έχουν αλλάξει οι δύο ομάδες από την περσινή τους αντάμωση στους δύο τελικούς της συγκεκριμένης διοργάνωσης;

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup θέλουν να κάνουν ΠΑΟΚ και Μπιλμπάο, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στο PAOK Sports Arena (22/4, 19:15). Ο ΠΑΟΚ στον έκτο Ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας του, βρίσκει και πάλι μπροστά του το εμπόδιο της ισπανικής ομάδας, έναν χρόνο μόλις μετά το πρότελευταίο τους ραντεβού.

Εκεί η Μπιλμπάο κατάφερε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ στους δύο αγώνες (72-65, 84-82) και εν τέλει να στεφθεί πρωταθλήτρια. 371 ημέρες μετά, ο ΠΑΟΚ θέλει να πανηγυρίσει ευρωπαϊκό μετά από 32 χρόνια και να πάρει εκδίκηση από τους Ισπανούς.

Και να είστε σίγουροι, οι τελικοί δεν θα έχουν καμία σχέση με τη φετινή ανάμετρηση των δύο ομάδων.

Πόσα όμως έχουν αλλάξει από το περσινό ραντεβού των δύο ομάδων;

Κυριολεκτικά ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Ο ΠΑΟΚ με προπονητή τον Μάσιμο Καντσελιέρι είχε αγωνιστεί σε εκείνους τους τελικούς με τους ακόλουθους παίκτες: Σαβάρ Ρέινολντς, Φρανκ Μπάρτλει, Σέντρικ Χέντερσον, Δημήτρης Κατσίβελης, Τζέικ Φόρεστερ, Τζάκσον Κρούσερ, Κώστας Παπαδάκης, Ντεβόντε Άπσον, Τζέικομπ Γκράντισον και Νίκος Περσίδης. Πόσοι από αυτούς αγωνίζονται τώρα στον ΠΑΟΚ;

Ένας είναι η απάντηση, με τον Νίκο Περσίδη να αποτελεί τον τελευταίο των Μοϊκανών.

Για την Μπιλμπάο, ο βασικός κορμός έχει μείνει άθικτος, με τους περσινούς δημίους του ΠΑΟΚ Χάραλντ Φρέι και Μέλβιν Πάντζαρ να κυριαρχούν στην περιφέρεια. Στην frontline ο ύψους 2.15 Ισλανδός σέντερ Τρίγκβι Χλίνασον είναι εκεί για να σκεπάζει τα καλάθια. Στην ομάδα προστέθηκαν οι Μαργκίρις Νορμάντας αλλά και ο πολύπειρος πρώην παίκτης του NBA αλλά και της Μακάμπι, Ντάρουν Χίλιαρντ. Μόνη αξιοσημείωτη απώλεια στις τάξεις των Ισπανών σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι ο Ζόραν Ντράγκιτς-αδερφός του Γκόραν- ο οποίος αποχώρησε για την Σπλίτ.

Στο τιμόνι της ομάδας παραμένει ο Χάουμε Πονσαρνάου, οποίος είχε αναλάβει το 2022 να χτίσει τη Μπιλμπάο του σήμερα. Τότε, για εκείνη την ομάδα του ΠΑΟΚ και μόνον η παρουσία στον τελικό αρκούσε για να θεωρηθεί η σεζόν πετυχημένη. Με παίκτες που δεν είχαν την απαιτούμενη εμπειρία, παίζοντας για πρώτη φορά σε ένα τέτοιας σημασίας παιχνίδι (βλέπε Ρέινολντς και Μπάρτλει), ο Δικέφαλος το πάλεψε αλλά έχασε στις λεπτομέρειες για πέντε πόντους το τρόπαιο. Έκτοτε όλα έχουν άλλαξει.

Έτοιμος για εκδίκηση;

Στη σεζόν των 100 ετών της ομάδας η έλευση ενός πανίσχυρου ιδιοκτήτη όπως είναι ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έφερε αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα για την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ. Η προσθήκη παικτών στο ρόστερ όπως ο Πάτρικ Μπέβερλι των 737 παιχνιδιών στο ΝΒΑ, του Τίμι Άλεν και του Μπρίν Ταϊρί έδωσε άλλο αέρα στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Το status όλου του οργανισμού άλλαξε, έχοντας αφήσει πίσω την εποχή εσόδων-εξόδων.

Πλέον ο ΠΑΟΚ δεν θεωρείται σταχτοπούτα αλλά ένας κοιμώμενος γίγαντας που μόλις ξύπνησε, κάνοντας όνειρα... EuroLeague. Με σχετική άνεση οι «Θεσσαλονικείς» έφτασαν στους φετινούς ημιτελικούς διοργάνωσης εκει που ξεπέρασαν το εμπόδιο της ισχυρής Μούρθια του Σίτο Αλόνσο η οποία στην ACB βρίσκεται στην τρίτη θέση. Αυτή τη φορά στον τελικό, ο ΠΑΟΚ δεν πάει σαν αουτσάιντερ για να κάνει την έκπληξη.

Θέλει να σηκώσει το τρόπαιο και να κάνει την αρχή μιας νέας ιστορίας αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να πέσει και στην παγίδα που θα του στήσει η Μπιλμπάο.