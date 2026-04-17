Ο μαχητής Πολονάρα επέστρεψε στο παρκέ με φανέλα του Παναθηναϊκού (pics)
Οnsports Team 17 Απριλίου 2026, 10:31
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Ο Ακίλε Πολονάρα παραδίδει για ακόμη μια φορά μαθήματα ζωής, μετά την τεράστια περιπέτεια υγείας που πέρασε, επιστρέφοντας στις προπονήσεις.

Ο Ακίλε Πολονάρα βρέθηκε ξανά στο παρκέ για ατομικές προπονήσεις, έχοντας βγει νικητής από μία ακόμα μάχη με τον καρκίνο.

Μάλιστα, ο 34χρονος Ιταλός φορούσε φανέλα του Παναθηναϊκού, υπογεγραμμένη από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

«Για να δούμε αν θυμάμαι πώς να το κάνω», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ακίλε Πολονάρα, που για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι είναι ένας μεγάλος μαχητής της ζωής.



