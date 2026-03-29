Κύπελλο Ελλάδας: Πρωτέας Βούλας κι Αθηναϊκός για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς

Δυο ομάδες, ένας αγώνας, 40 λεπτά (ή και παραπάνω αν χρειαστεί) απόσταση από την κατάκτηση ενός τροπαίου!

Αθηναϊκός και Πρωτέας Βούλας, αναμετρώνται (17:45, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο κλειστό Γυμναστήριο της Ελευθερούπολης στον τελικό του Allwyn Final 4, διεκδικώντας τον πολυπόθητο πρώτο τίτλο της εφετινής αγωνιστικής περιόδου: Το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι δυο ομάδες, οι οποίες επέστρεψαν στην τελική φάση της διοργάνωσης ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας, (η τελευταία συμμετοχή του Πρωτέα Βούλας σε Final 4 ήταν το 2017 και του Αθηναϊκού το 2018) έχουν δείξει εξαιρετικό πρόσωπο, με το νεανικό σύνολο του Πρωτέα Βούλας να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την απόδοσή του αλλά και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό, και τον Αθηναϊκό να επιβεβαιώνει μέσω της παρουσίας του τη δυναμική που έχει ως ομάδα.

Οι σημερινοί διεκδικητές του τίτλου έχουν βρεθεί ξανά αντίπαλοι στον τελικό του Κυπέλλου το… μακρινό 2011. Την χρονιά όπου ο Αθηναϊκός είχε κληθεί να υπερασπιστεί έναν από τους τρεις τίτλους που είχε κατακτήσει το 2010, σε αντίθεση με τον Πρωτέα ο οποίος εκείνη την περίοδο έδινε «μάχη» στο πρωτάθλημα για την παραμονή του στην Α1 κατηγορία.

Παρά το γεγονός όμως ότι η ομάδα της Βούλας εκείνη την χρονιά ήταν σε δύσκολη βαθμολογική θέση, στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο της Ηλιούπολης στις 4 Απριλίου 2011, παρουσιάστηκε αρκετά δυνατή, με τον Αθηναϊκό να κατακτά τελικά δύσκολα τη νίκη με σκορ 64-61.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, οι σημερινοί φιναλίστ του Allwyn Final 4 βρίσκονται αντιμέτωποι στην Ελευθερούπολη με διαφορετικά μεν ρόστερ, αλλά με το ίδιο πάθος, την ίδια θέληση και φυσικά τον ίδιο στόχο: Να κατακτήσουν το Κύπελλο!