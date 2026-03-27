Final-4 Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών: Ο Αθηναϊκός με ευκολία στον τελικό

Η ομάδα του Βύρωνα επικράτησε 94-72 του Παναθλητικού και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει τον Πρωτέα Βούλας.

Μετά την έκπληξη του Πρωτέα Βούλας που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, ήρθε η ώρα το φαβορί να δικαιολογήσει τον τίτλο του. Ο Αθηναϊκός στον δεύτερο ημιτελικό του Final-4 Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών, επικράτησε εύκολα του Παναθλητικού με 94-72. Έτσι θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στην ομάδα της Βούλας.

Οι «ερυθροκίτρινοι» που έχουν ήδη τρία τρόπαια στην ιστορία τους, δεν συνάντησαν δυσκολίες κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Παυλοπούλου ήταν η κορυφαία των νικητριών, με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 49-37, 72-57, 94-72

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Στέλλα Καλτσίδου): Ράτζα 15 (1), Τσινέκε 4, Χαιριστανίδου 2, Σταμάτη, Γούιντερμπερν 5 (1), Παυλοπούλου 17 (4), Λούκα 11 (1), Τάντιτς 6, Αλεξανδρή, Πρινς 17 (3), Παρκς 11, Ανίγκουε 6

ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ (Νίκος Καμπούρης): Άνταμς 9 (1), Μάντζου, Αυτζή 10 (2), Παντώτη, Βασιλείου, Κάρτερ 30, Ντοκμετζή, Γκέλντοφ 10 (2), Σύρπα 2, Λοβίλ 9 (3), Καβελίδη, Κακαρά 2