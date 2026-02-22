Παναθηναϊκός AKTOR: Καρέ καρέ το «πράσινο» γλέντι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέβαλε τον νόμο του απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό στον τελικό του Final 8, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια καταπράσινη παράσταση που συνεχίστηκε μέχρι τα ξημερώματα στην Κρήτη.

Το «τριφύλλι» κατέκτησε το 22ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του, σφραγίζοντας με εμφατικό τρόπο την ανωτερότητά του. Από τα πρώτα λεπτά πήρε τον έλεγχο του ρυθμού, έπαιξε με αυτοπεποίθηση και ένταση, και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Με μπάσκετ υψηλής ποιότητας, καθαρές επιλογές στην επίθεση και συνέπεια στην άμυνα, έφτασε δίκαια στην κορυφή.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Ρισόν Χολμς και Νίκου Ρογκαβόπουλου, που βγήκαν μπροστά στα κρίσιμα σημεία και οδήγησαν την ομάδα στην κατάκτηση του τροπαίου με τις εμφανίσεις τους.

Το γλέντι δεν έμεινε μόνο στο παρκέ. Οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν εκτός γηπέδου, με τον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς, Κέντρικ Ναν, να γνωρίζει την αποθέωση.