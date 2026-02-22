Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά το Κύπελλο - «Θα φέρω άλλα δύο»
Onsports Team 22 Φεβρουαρίου 2026, 10:21
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά το Κύπελλο - «Θα φέρω άλλα δύο»

Το μήνυμά του για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό AKTOR έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το Σούνιο.

Ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» μέσω του προσωπικού του προφίλ στα social media μίλησε για τη νίκη επί του Ολυμπιακού, στο Ηράκλειο και το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ δεν… έμεινε εκεί.

Όπως τόνισε στα stories του, το τρόπαιο του Κυπέλλου θα τοποθετηθούν στο… γνωστό τραπεζάκι στο σπίτι του στο Σούνιο, όπου μπαίνουν όλες οι κούπες, αλλά δεν θα είναι… μόνο του, αφού θα φέρει κι άλλα δύο, ήτοι αυτή του πρωταθλήματος, αλλά κυρίως αυτή της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε το γνωστό σημείο που τοποθετούνται οι κούπες του Παναθηναϊκού AKTOR και ανέφερε: «Στο τραπεζάκι πίσω θα φέρω το Κύπελλο. Μετά θα φέρω άλλα δύο».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το πάρτι των Κυπελλούχων μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού - «Δεν θα πας ΠουθεΝΑΝ»

Παναθηναϊκός: Το πάρτι των Κυπελλούχων μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού - «Δεν θα πας ΠουθεΝΑΝ»
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός των τίτλων: Έτσι γράφεται και αλλάζει η ιστορία!

Ο Παναθηναϊκός των τίτλων: Έτσι γράφεται και αλλάζει η ιστορία!
BASKET LEAGUE

Final 8: Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά τον «πράσινο» θρίαμβο

Final 8: Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά τον «πράσινο» θρίαμβο

Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Καρέ καρέ το «πράσινο» γλέντι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας
32 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Καρέ καρέ το «πράσινο» γλέντι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας
ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά το Κύπελλο - «Θα φέρω άλλα δύο»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά το Κύπελλο - «Θα φέρω άλλα δύο»
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/02) - «Τον εξαφάνισε»
2 ώρες πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/02) - «Τον εξαφάνισε»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: Το πάρτι των Κυπελλούχων μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού - «Δεν θα πας ΠουθεΝΑΝ»
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Το πάρτι των Κυπελλούχων μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού - «Δεν θα πας ΠουθεΝΑΝ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved