Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά το Κύπελλο - «Θα φέρω άλλα δύο»

Onsports Team

Το μήνυμά του για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό AKTOR έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το Σούνιο.

Ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» μέσω του προσωπικού του προφίλ στα social media μίλησε για τη νίκη επί του Ολυμπιακού, στο Ηράκλειο και το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ δεν… έμεινε εκεί.

Όπως τόνισε στα stories του, το τρόπαιο του Κυπέλλου θα τοποθετηθούν στο… γνωστό τραπεζάκι στο σπίτι του στο Σούνιο, όπου μπαίνουν όλες οι κούπες, αλλά δεν θα είναι… μόνο του, αφού θα φέρει κι άλλα δύο, ήτοι αυτή του πρωταθλήματος, αλλά κυρίως αυτή της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε το γνωστό σημείο που τοποθετούνται οι κούπες του Παναθηναϊκού AKTOR και ανέφερε: «Στο τραπεζάκι πίσω θα φέρω το Κύπελλο. Μετά θα φέρω άλλα δύο».