NBA: Ασταμάτητος Γουεμπανιάμα, σερί οι Σπερς - Επεισόδια στο Χιτ-Γκρίζλις

AP Photo/Eric Gay

Onsports Team

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα συνεχίζει να χαράζει τη δική του πορεία στο ΝΒΑ, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς στην όγδοη διαδοχική τους νίκη με το επιβλητικό 139-122 απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πραγματοποίησε ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 28 πόντους, 15 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 τάπες. Από το ξεκίνημα έδωσε τον τόνο, με τους Σπερς να πετυχαίνουν τους πρώτους 11 πόντους της αναμέτρησης, ενώ ο ίδιος είχε ήδη καταγράψει τρεις τάπες μέσα στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Το Σακραμέντο αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει στον πόντο προς το τέλος της τρίτης περιόδου, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με εντυπωσιακό σερί. Στην τέταρτη περίοδο «καθάρισαν» οριστικά την υπόθεση νίκη, εκτοξεύοντας τη διαφορά μέχρι και τους 28 πόντους.

Νίκη με ένταση για τους Χιτ, επεισόδια στο φινάλε

Το Μαϊάμι επικράτησε 136-120 του Μέμφις, με τον Άντριου Γουίγκινς να σημειώνει 28 πόντους και να ξεπερνά τους 15.000 πόντους καριέρας. Οι Χιτ κυριάρχησαν στην τρίτη περίοδο, «χτίζοντας» διαφορά ασφαλείας, ωστόσο το τέλος του αγώνα σημαδεύτηκε από ένταση και αποβολές μετά από συμπλοκή παικτών.

Οι Γκρίζλις παραμένουν σε δύσκολη τροχιά, έχοντας ηττηθεί στα 11 από τα τελευταία 14 παιχνίδια τους.

Θρίλερ με διπλή παράταση για τους Σανς

Στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι της βραδιάς, οι Φοίνιξ Σανς λύγισαν το Ορλάντο με 113-110 έπειτα από δύο παρατάσεις. Ο Τζέιλεν Γκριν, παρά τη μέτρια απόδοσή του στη διάρκεια του αγώνα, ευστόχησε στο καθοριστικό τρίποντο στην εκπνοή, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Οι Σανς αγωνίστηκαν χωρίς τον Ντέβιν Μπούκερ, όμως βρήκαν πολύτιμες λύσεις από τον Γκρέισον Άλεν και τους υπόλοιπους παίκτες του ροτέισον.

Αντεπίθεση Πέλικανς, ξέσπασμα Πίστονς

Οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς επικράτησαν 126-111 των Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τον Τζόρνταν Πουλ να ξεχωρίζει, ενώ η ομάδα του πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 60-35 στα τελευταία 21 λεπτά της αναμέτρησης.

Στο Ντιτρόιτ, οι Πίστονς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τις πέντε σερί νίκες με το 126-110 απέναντι στους Σικάγο Μπουλς. Ο Τζέιλεν Ντούρεν επέστρεψε από την τιμωρία του με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ, με τους Πίστονς να κυριαρχούν στο ζωγραφιστό και να ελέγχουν τα δεύτερα ριμπάουντ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Φοίνιξ Σανς - Ορλάντο Μάτζικ 113-110 (παρ.)

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Φιλαδέλφεια 76ερς 126-111

Σικάγο Μπουλς - Ντιτρόιτ Πίστονς 110-126

Μαϊάμι Χιτ - Μέμφις Γκρίζλις 136-120

Σαν Αντόνιο Σπερς - Σακραμέντο Κινγκς 139-122

Νιου Γιορκ Νικς - Χιούστον Ρόκετς 108-106