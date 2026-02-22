Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα οι «πράσινοι» με το Κύπελλο Ελλάδας στις αποσκευές τους

EUROKINISSI

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στην Αθήνα έχοντας στις αποσκευές του το 22ο Κύπελλο Ελλάδας, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την κυριαρχία του στο Final 8.

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιό τους, επικρατώντας του Ολυμπιακού 79-68 στον μεγάλο τελικό, που φιλοξενήθηκε σε ένα κατάμεστο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο. Με συγκέντρωση, ένταση και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία, το «τριφύλλι» επέβαλε τον ρυθμό του και έφτασε δίκαια στην κορυφή.

Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, το παρκέ μετατράπηκε σε σκηνικό αποθέωσης, με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους να γιορτάζουν έξαλλα την επιτυχία. Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε νυχτερινό κέντρο της πόλης, όπου στήθηκε ένα αυθεντικό «πράσινο» πάρτι με πρωταγωνιστές τους Κυπελλούχους.

Το πρωί της Κυριακής, η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR πάτησε ξανά αθηναϊκό έδαφος, μεταφέροντας το τρόπαιο αλλά και τη λάμψη μιας ακόμη επιτυχίας που προστέθηκε στη βαριά τροπαιοθήκη του συλλόγου.