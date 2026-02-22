Ολυμπιακός: Κατήφεια στους «ερυθρόλευκους» - Συζήτησαν για αρκετή ώρα Μπαρτζώκας κι Αγγελόπουλοι

Οnsports Τeam

Για περισσότερα από 20 λεπτά συζητούσαν οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού με τον προπονητή της ομάδας, κατά τη διάρκεια της αναμονής για την πτήση της επιστροφής.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στην αποστολή επικρατούσε εμφανής κατήφεια και τα χαμόγελα ήταν ελάχιστα.

Οι Παναγιώτης Αγγελόπουλος και Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί με τον Γιώργος Μπαρτζώκας και τον Γιώργος Σκινδήλιας, απομονώθηκαν σε ένα σημείο και ανέλυσαν διεξοδικά τον τελικό, εστιάζοντας στα αίτια της εμφάνισης του Ολυμπιακού και στα αγωνιστικά προβλήματα που οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.