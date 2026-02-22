Champions League, Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Αυτός σφυρίζει τη ρεβάνς στην Γερμανία

EUROKINISSI

Onsports Team

Γνωστός έγινε ο διαιτητής που θα σφυρίξει τη ρεβάνς Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός για τα play offs του Champions League.

Ένα εξαιρετικά δύσκολο… έργο έχει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη «μάχη» με την Μπάγερ στην ενδιάμεση φάση των νοκ άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εντός έδρας ήττα 2-0 από τις «ασπιρίνες» το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης (18/02) και την ερχόμενη Τρίτη (24/02) θα παίξουν τα… ρέστα τους για το… θαύμα της πρόκρισης.

Την Κυριακή (22/02) η UEFA ανακοίνωσε τον… εκλεκτό της για να διευθύνει τη ρεβάνς στην «BayArena» και αυτός είναι ο Μάικλ Όλιβερ. Ο Άγγλος ρέφερι ανήκει στην κατηγορία Elite της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Τζέιμς Μέινγουορινγκ και Στιούαρτ Μπερτ, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Άντριου Μάντλεϊ, άπαντες Άγγλοι. Στο VAR επικεφαλής θα είναι ο Μάρκο Ντι Μπέλο από την Ιταλία μαζί με τον Πολωνό, Τόμας Κβιατόφσκι.