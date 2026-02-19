Ολυμπιακός: Μήνυμα Πιρόλα μετά τον τραυματισμό - «Ευχαριστώ για στήριξη, τίποτα δεν έχει τελειώσει»

Eurokinissi Sports

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Λορένζο Πιρόλα μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον Παναγιώτη Ρέτσο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τα play off του UEFA Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν αξιόλογη εμφάνιση στο πρώτο ματς, ωστόσο ένα καθοριστικό τρίλεπτο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου (60’-63’) αποδείχθηκε καταστροφικό.

Παρ’ όλα αυτά, το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τη δυνατή σύγκρουση των δύο συμπαικτών στο 34ο λεπτό, όταν σε διεκδίκηση της μπάλας δεν αντιλήφθηκαν ο ένας την κίνηση του άλλου και έπεσαν με δύναμη, μένοντας στο έδαφος με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.

Μετά από περίπου πέντε λεπτά αγωνίας, τόσο ο Ρέτσος όσο και ο Ιταλός στόπερ σηκώθηκαν, με τον Πιρόλα να συνεχίζει προσωρινά με δεμένο κεφάλι. Στην ανάπαυλα, ωστόσο, αντικαταστάθηκε για προληπτικούς λόγους.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 23χρονος αμυντικός θέλησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας: «Θέλω απλώς να πω ευχαριστώ σε όλους για τη στήριξη χθες. Είμαι καλά. Θυμηθείτε, δεν έχει τελειώσει ακόμα».