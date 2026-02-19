Παναθηναϊκός - Ηρακλής 91-61: Και τώρα οι δυο τους!

Μετά τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός σκόρπισε και τον Ηρακλή, πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου και ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση μίας ακόμα κούπας.

Ηράκλειο, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός, όπως και κόντρα στον ΠΑΟΚ έτσι και κόντρα στον Ηρακλή ήταν καταιγιστικός και παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ πήρε την νίκη-πρόκριση (91-61) για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου όπου τον περιμένει ο Ολυμπιακός με φόντο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το ματς και με δύο καλές άμυνες κατάφερε να βρει δύο εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα δεν ήταν… ακριβώς τα ίδια. Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ηρακλής δυσκολευόντουσαν πολύ να βρουν επιθετικό ρυθμό με το σκορ να μένει πολύ χαμηλά. Ένα τρίποντο του Ρογκαβόπουλου έκανε το σκορ 7-2 στο τρίλπετο και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός βρίσκε 4 εύκολους πόντους από τον Σορτς για το 11-2 που ανάγκασε τον Λούκιτς να πάρει το πρώτο τάιμ άουτ της βραδιάς.

Η αλήθεια είναι ότι ο Λουκά Ζόριτς δεν μπορούσε να κάνει και πολλά, μιας και ο Παναθηναϊκός όπως και χθες έδειχνε ένα πολύ σοβαρό και συγκεντρωμένο πρόσωπο. Ο Αταμάν και πάλι προχωρούσε σε συνεχείς αλλαγές με τον Γκραντ να “διαβάζει” σωστά και τον Ντέιβις να είναι και πάλι πολύ θετικός προσπαθώντας να μπει ακόμα περισσότερο στην νοοτροπία και τη φιλοσοφία της ομάδας του. Αποτέλεσμα στο τέλος του δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός να είναι μπροστά με 15 πόντους, 22-7.

Μπροστά με άνεση ο Παναθηναϊκός

Ο Ηρακλής ήταν φανερό ότι δυσκολευόταν να μπει στο ματς για να γίνει ανταγωνιστικός και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός. Με τη μπάλα να περνάει συνεχώς από τα χέρια των Σλούκα και Ντέιβις οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού δημιουργούσαν και οι Καλαϊτζάκης και Μήτογλου έδιναν σκορ. Ο Παναθηναϊκός χορηγήθηκε με 28-11 και κάπου εκεί ο Ηρακλής βρήκε τρόπο και… χώρο για να αντιδράσει. Οι παίκτες του Λούκιτς με τρίποντο του βίλας, “έτρεξαν” σερί 0-8 και μείωσαν σε 28-19 με τον Αταμάν να καλεί άμεσα τάιμ άουτ, 6 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους.

Ανεβάζει στροφές ο Μήτογλου

Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ντίνος Μήτογλου. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού που χρησιμοποιήθηκε και απόψε στο “5” από τον προπονητή του έδωσε συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις. Ο Έλληνας παίκτης με 7 συνεχόμενους πόντους του έκανε το 35-19, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, με τον προπονητή του Ηρακλή να παίρνει και πάλι τάιμ άουτ.

Στο +20 στο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να είναι πολύ καλύτερος του “Γηραιού” με τον Σορτς να περνάει και πάλι στο παρκέ, να πατάει γκάζι και να… εμφανίζεται και αυτός και η ομάδα του. Τρίποντο από τον Αμερικανό παίκτη, τρίποντο από τον Χουάντσο και φόλοου από τον Σορτς, με τη διαφορά να φτάνει και τους 22 πόντους και τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 46-26.

Με φόρα και στο δεύτερο ημίχρονο οι πράσινοι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με τη φόρα του πρώτου. Ο Σλούκας ήταν στο “τιμόνι” της ομάδας και η διαφορά πήγε γρήγορα στους 25 πόντους, 51-26, με τους “πράσινους” να μη δείχνουν διατεθειμένοι να πατήσουν φρένο. Ο Σέλας έδινε λύσεις για την ομάδα του, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να προσπαθεί να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και τον Αταμάν να κάνει… προσομοίωση εν όψει Ολυμπιακού, με το σκορ στο 25’ να είναι 61-35. Ανάλογη και η συνέχεια με τον Σλούκα να έχει κέφια και να “πυροβολεί” από παντού, φτάνοντας τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, 31 πόντους, 66-35. Ο Χολμς κάρφωνε, ο Σλούκας “εκτελούσε”, ο Αταμάν ανακάτευε την τράπουλα και το δεκάλεπτο “έκλεισε” στο 73-46.

Θέαμα μέχρι το τέλος και τώρα ο Ολυμπιακός

Διαδικαστικού χαρακτήρα το τέταρτο δεκάλεπτο με άπαντες στον Παναθηναϊκό να έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται τον τελικό Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, ενώ την ίδια ώρα οι παίκτες του Αταμάν μοίραζαν και θέαμα στον κόσμο που βρισκόταν στο κλειστό του Ηρακλείου. Ο Σμιθ για τον Ηρακλή ήταν όλα τα… λεφτά στην τελευταία περίοδο, σκοράροντας συνεχώς, ενώ ο Παναθηναϊκός με τρίποντα τον Καλαϊτζάκη και Τολιοπούλου έκανε το 81-52. Στα τελευταία πέντε λεπτά του αγώνα δε θα μπορούσε να αλλάξει το παραμικρό με τον Παναθηναϊκό να παίρνει και φέτος την πρόκριση για τον τελικό του θεσμού και να δίνει ραντεβού με τον Ολυμπιακό το Σάββατο το βράδυ.

Τα Δεκάλεπτα: 22-7, 46-26, 73-46, 91-61

