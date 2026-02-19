Λούκιτς: «Πρέπει να… κρυφτούμε για την εικόνα μας»

Onsports Team

Ο προπονητής του Ηρακλή συνεχάρη τον Παναθηναϊκό AKTOR για την εύκολη πρόκριση και έδειξε ιδιαίτερα δυσαρεστημένος για την ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Ζόραν Λούκιτς:

«Συγχαίρω τον Παναθηναϊκό για την πρόκριση στον τελικό. Οι δύσκολες στιγμές που πέρασαν τους έκαναν πιο σκληρούς και επιθετικούς. Αυτό δεν ήταν καλό για μας, γιατί όταν κάνεις 26 λάθη δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ. Από αυτά τα 10-12 δεν ήρθαν από την πίεση του αντιπάλου, απλώς πετούσαμε την μπάλα έξω.

Μερικές φορές πρέπει να δεις την αλήθεια και τη διαφορά των ομάδων. Μπορεί αυτό να είναι κίνητρο για μας για το μέλλον. Δείξαμε καλό πρόσωπο απέναντι στη Μύκονο, αλλά σήμερα πρέπει να κρυφτούμε γιατί η εικόνα μας δεν ήταν καλή. Καταλαβαίνω πως ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά τα 26 λάθη είναι πάρα πολλά. Είχαμε τρία λάθη σε alley oop. Καλή τύχη στις δύο ομάδες του τελικού, είμαι σίγουρος πως θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι το Σάββατο.

Στόχος μας είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία, αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Χτίζουμε κάτι καλό, είναι δύσκολο να παίζουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια για μας, αλλά είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν θες να μεγαλώσεις δεν πρέπει να επιτρέπεις στον εαυτό σου να κάνει τόσα λάθη. Είναι μια καλή προειδοποίηση για μας.

Σήμερα δεν είχαμε ούτε το 5% της κυκλοφορίας της μπάλας σε σχέση με χθες. Θα κάνουμε το καλύτερο για το μέλλον χτίζοντας την ομάδα, αλλά σήμερα δεν ήταν καλή η εικόνα μας. Πρέπει να είμαι ειλικρινής».