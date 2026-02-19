Άρης: Με πολλές απουσίες κόντρα στην Κηφισιά

Onsports Team

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε την προετοιμασία της και ο Μανόλο Χιμένεθ έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα.

Προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, που συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει του παιχνιδιού με την Κηφισιά (Κυριακή 22/2, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Λορέν Μορόν και Γκαμπριέλ Μισεουί έκαναν ατομικό, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας. Κάτι που σημαίνει πως η τριάδα θα απουσιάσει από το ματς κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Παράλληλα, ο Μανόλο Χιμένεθ δε θα έχει στη διάθεσή του λόγω τιμωρίας τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές: τους Γιώργο Αθανασιάδη, Κάρλες Πέρεθ που έχουν συμπληρώσει κάρτες και δηλώθηκαν να εκτίσουν την ποινή τους, αλλά και τον Μάρτιν Χόνγκλα, που αποβλήθηκε την περασμένη αγωνιστική με αντίπαλο τον Βόλο.