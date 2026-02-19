Ομάδες

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζέν: Τα γκολ της αναμέτρησης του ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League
EUROKINISSI
Οnsports Τeam 19 Φεβρουαρίου 2026, 23:55
Δείτε τα γκολ του Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζέν, για τα playoffs του Europa League.

Ούτε η τύχη δεν θέλει τον Παναθηναϊκό

Οι «πράσινοι» έκαναν πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, όμως με δύο σουτ που έγιναν γκολ ήρθαν ισόπαλοι 2-2 και πάνε χωρίς προβάδισμα στη ρεβάνς της Τσεχίας που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη (26/2).

Το «τριφύλλι» είχε σωστή τακτική προσέγγιση στο ματς, κατάφερε να γυρίσει το εις βάρος του σκορ με τον εκπληκτικό Ανδρέα Τετέι ο οποίος έκανε «μυθικό» ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σκοράροντας δύο φορές. Όμως οι φιλοξενούμενοι χωρίς να δημιουργήσουν ευκαιρίες, ισοφάρισαν το ματς στο τέλος με σουτ που ακούμπησε την μπάλα ο Λαφόν και τελικά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

UEL: Παναθηναϊκός-Βικτόρια | Το 0-1 με τον Βιζίνσκι παρά την προσπάθεια του Λαφόν!

UEL: Παναθηναϊκός-Βικτόρια | Το 1-1 με την κεφαλιά του Τετέι!



