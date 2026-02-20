Ομάδες

INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 20 Φεβρουαρίου 2026, 00:42
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ικανοποιημένος από την αντίδραση και την εικόνα της ομάδας του, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, εμφανίστηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας ενόψει της ρεβάνς για τα playoffs του Europa League στην Τσεχία.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στη νοοτροπία των παικτών του μετά το 0-1, τονίζοντας πως η αντίδραση ήταν αυτή που έπρεπε, με την ομάδα του να φτάνει κοντά ακόμη και σε τρίτο γκολ. 

Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο στόχος στην Τσεχία είναι ξεκάθαρος: η πρόκριση. Όπως σημείωσε, εφόσον ο Παναθηναϊκός παρουσιαστεί με την ίδια ένταση και ποιότητα που έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο, τότε έχει τις δυνατότητες να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην COSMOTETV:

«Νομίζω είναι ξεκάθαρο πως οι παίκτες μου μετά το 0-1 έβγαλαν την αντίδραση που έπρεπε και ήμασταν κοντά στο τρίτο γκολ. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και δεν μπορείς να το αλλάξεις. Στην Τσεχία πάμε για να πάρουμε πρόκριση. Αν παίξουμε όπως στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε πιθανότητες, είναι καλή ομάδα αλλά η απόδοση μας όπως είπα στο δεύτερο ημίχρονο, μας γεμίζει αισιοδοξία ότι θα περάσουμε. Αν συνεχίσουμε όπως σήμερα, μπορούμε να παίξουμε εναντίον κάθε ομάδας. Είμαι ικανοποιημένος, κάνουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το πρότζεκτ».

Για τον Ανδρέα Τετέι: «Τα πήγε πολύ καλά και σήμερα. Ξέραμε τα χαρακτήρα και την δυναμική του , ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι»



Μπενίτεθ: «Η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου μας γεμίζει αισιοδοξία»
