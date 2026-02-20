Συμφωνία FIFA-UEFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων

Onsports Team

Κάθε τέσσερα χρόνια θα διεξάγεται η διοργάνωση με 48 ομάδες να λαμβάνουν μέρος από το 2029.

Η UEFA αποφάσισε να μην αντιταχθεί στο σχέδιο της FIFA να επεκτείνει το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων σε 48 συμμετέχοντες από το 2029. Αυτό αποκαλύπτει η αγγλική εφημερίδα «The Guardian», σημειώνοντας ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε αφού η FIFA δεσμεύτηκε να διατηρήσει το Μουντιάλ συλλόγων στον τρέχοντα τετραετή κύκλο του, αποκλείοντας την πιθανότητα να διεξάγεται ανά δύο χρόνια.

Η UEFA αρχικά ήταν αντίθετη, βλέποντας ότι ένα μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα απειλούσε τη σημασία και το ημερολόγιο του Champions League.

Με αυτή τη συμφωνία, η UEFA αναμένεται να αυξήσει τους εκπροσώπους της στη διοργάνωση από 12 σε 16.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επέκταση ανταποκρίνεται επίσης στην πίεση από τους κορυφαίους συλλόγους που έμειναν εκτός της πρώτης διοργάνωσης και έχασαν τα υψηλά χρηματικά έπαθλα.

Η Ισπανία και το Μαρόκο είναι τα φαβορί για τη διοργάνωση του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το 2029, ένα χρόνο πριν γίνουν μαζί με την Πορτογαλία οι κύριοι συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. Η Βραζιλία ενδιαφέρεται επίσης να φιλοξενήσει το τουρνουά.