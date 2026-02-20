Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συμφωνία FIFA-UEFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων
Onsports Team 20 Φεβρουαρίου 2026, 02:23
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συμφωνία FIFA-UEFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων

Κάθε τέσσερα χρόνια θα διεξάγεται η διοργάνωση με 48 ομάδες να λαμβάνουν μέρος από το 2029.

Η UEFA αποφάσισε να μην αντιταχθεί στο σχέδιο της FIFA να επεκτείνει το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων σε 48 συμμετέχοντες από το 2029. Αυτό αποκαλύπτει η αγγλική εφημερίδα «The Guardian», σημειώνοντας ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε αφού η FIFA δεσμεύτηκε να διατηρήσει το Μουντιάλ συλλόγων στον τρέχοντα τετραετή κύκλο του, αποκλείοντας την πιθανότητα να διεξάγεται ανά δύο χρόνια.

Η UEFA αρχικά ήταν αντίθετη, βλέποντας ότι ένα μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα απειλούσε τη σημασία και το ημερολόγιο του Champions League.

Με αυτή τη συμφωνία, η UEFA αναμένεται να αυξήσει τους εκπροσώπους της στη διοργάνωση από 12 σε 16.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επέκταση ανταποκρίνεται επίσης στην πίεση από τους κορυφαίους συλλόγους που έμειναν εκτός της πρώτης διοργάνωσης και έχασαν τα υψηλά χρηματικά έπαθλα.

Η Ισπανία και το Μαρόκο είναι τα φαβορί για τη διοργάνωση του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το 2029, ένα χρόνο πριν γίνουν μαζί με την Πορτογαλία οι κύριοι συνδιοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. Η Βραζιλία ενδιαφέρεται επίσης να φιλοξενήσει το τουρνουά.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συμφωνία FIFA-UEFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων
1 ώρα πριν Συμφωνία FIFA-UEFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων
EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου μας γεμίζει αισιοδοξία»
3 ώρες πριν Μπενίτεθ: «Η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου μας γεμίζει αισιοδοξία»
EUROPA LEAGUE
Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ
3 ώρες πριν Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζέν: Τα γκολ της αναμέτρησης του ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League
4 ώρες πριν Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζέν: Τα γκολ της αναμέτρησης του ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved