Τσέφεριν: «Χαίρομαι που μειώθηκε η γκρίνια για τη διαιτησία»
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 22:18
EUROPA LEAGUE

Τσέφεριν: «Χαίρομαι που μειώθηκε η γκρίνια για τη διαιτησία»

Ο πρόεδρος της UEFA με αφορμή την παρουσία του στην Τούμπα αναφέρθηκε στην άνοδο των ελληνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια.

Οι δηλώσεις του Αλεξάντερ Τσέφεριν στον ANT1:

Για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ: «Βρισκόμαστε έδω για να τιμήσουμε τη μνήμη τους. Ήταν ένα τραγικό γεγονός για το οποίο πενθεί ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οικογένεια τίμησε τη μνήμη τους».

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ομάδες έχουν και πάλι να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες και μακάρι να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε καλό δρόμο και χαίρομαι που έχει μειωθεί η γκρίνια για τη διαιτησία».

Για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση: «Ο Μάκης δεν είναι μόνο ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος πρόεδρος Ομοσπονδίας με τον οποίο έχουμε πολύ καλή συνεργασία αλλά και ένας πραγματικός φίλος. Είναι ένας από τους λόγους που η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο τιμώντας και τα 100 χρόνια της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας».



