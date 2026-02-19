Ομάδες

Άλμα έξι μέτρων ο Εμμανουήλ Καραλής στο Λιεβέν
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 23:42
ΣΠΟΡ

Άλμα έξι μέτρων ο Εμμανουήλ Καραλής στο Λιεβέν

Πρώτος αθλητής που «πιάνει» τα 6 μέτρα το 2026 έγινε ο Έλληνας κορυφαίος άλτης του επί κοντώ στην πόλη της Γαλλίας.

Καταπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής στο διεθνές μίτινγκ κλειστού στίβου που διεξήχθη στο Λιεβέν της Γαλλίας. Ο Έλληνας αθλητής του επί κοντώ, έγινε ο πρώτος για το 2026 που «πιάνει» τα 6 μέτρα. Επίδοση που στο συγκεκριμένο μίτινγκ είχε να γίνει από το 1995!

Άρχισε τον αγώνα του από τα 5,70μ περνώντας εύκολα. Άφησε τα 5,80 και πήγε στα 5,90μ. Ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια κι αυτό.

Ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν και ο Αμερικανός Ζάκερι Μπράντφορντ, πέρασαν το ίδιο ύψος. Έτσι ο πήχης ανέβηκε στα 6 μέτρα.

Εκεί οι αντίπαλοι του Καραλή δεν τα κατάφεραν, ενώ ο Έλληνας κορυφαίος επικοντιστής με την πρώτη προσπάθεια τα κατάφερε και νίκησε τον αγώνα με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για το 2026.

 


