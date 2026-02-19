Ομάδες

Champions League: Με Τζόλη η κορυφαία ενδεκάδα
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 22:53
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Με Τζόλη η κορυφαία ενδεκάδα

Οι παίκτες που ξεχώρισαν στα πρώτα ματς των playoffs για την πρόκριση στους «16», απαρτίζουν την κορυφαία ενδεκάδα.

O Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπριζ, Χρήστος Τζόλης, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της UEFA, για τους πρώτους αγώνες των playoffs στη νοκ άουτ φάση του Champions League. Ο Τζόλης σημείωσε στο 89ο λεπτό, το τρίτο γκολ με το οποίο η Μπριζ ισοφάρισε σε 3-3 την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η κορυφαία ενδεκάδα:

Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ), Τζούλιαν Ράιερσον (Ντόρτμουντ), Ντάβινσον Σάντσες (Γαλατασαράι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν), Χρήστος Τζόλης (Μπριζ), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ Μαδρίτης), Γκαμπριέλ Σάρα (Γαλατασαράι), Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κάσπερ Χεγκ (Μπόντο/Γκλιμτ), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ)

HBiAk_-W4AAkTCA.jpg



EUROPA LEAGUE
Μπενίτεθ: «Η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου μας γεμίζει αισιοδοξία»
Μπενίτεθ: «Η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου μας γεμίζει αισιοδοξία»
EUROPA LEAGUE
Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ
Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζέν: Τα γκολ της αναμέτρησης του ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζέν: Τα γκολ της αναμέτρησης του ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Άτυχοι οι «πράσινοι» στη μεγάλη βραδιά του Τετέι
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Άτυχοι οι «πράσινοι» στη μεγάλη βραδιά του Τετέι
