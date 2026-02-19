Champions League: Με Τζόλη η κορυφαία ενδεκάδα

Onsports Team

Οι παίκτες που ξεχώρισαν στα πρώτα ματς των playoffs για την πρόκριση στους «16», απαρτίζουν την κορυφαία ενδεκάδα.

O Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπριζ, Χρήστος Τζόλης, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της UEFA, για τους πρώτους αγώνες των playoffs στη νοκ άουτ φάση του Champions League. Ο Τζόλης σημείωσε στο 89ο λεπτό, το τρίτο γκολ με το οποίο η Μπριζ ισοφάρισε σε 3-3 την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η κορυφαία ενδεκάδα:

Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ), Τζούλιαν Ράιερσον (Ντόρτμουντ), Ντάβινσον Σάντσες (Γαλατασαράι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν), Χρήστος Τζόλης (Μπριζ), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ Μαδρίτης), Γκαμπριέλ Σάρα (Γαλατασαράι), Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κάσπερ Χεγκ (Μπόντο/Γκλιμτ), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ)