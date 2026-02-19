ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Ο Γερεμέγιεφ κράτησε «ζεστές» τις ελπίδες πρόκρισης για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

INTIME SPORTS

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κι η Θέλτα ήταν έτοιμη να φύγει με «διπλό» πρόκρισης από την Τούμπα, ωστόσο το γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες του «Δικεφάλου του Βορρά» για πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ, «λαβωμένος» από τα πολλά προβλήματα τραυματισμών και χωρίς τον τιμωρημένο Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο, πάλεψε απέναντι στη Θέλτα, όμως πλήρωσε το κακό του πρώτο ημίχρονο και τις υποδειγματικές αντεπιθέσεις των Ισπανών.

Η ομάδα του Βίγκο άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό με τον 38χρονο Ιάγκο Άσπας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Λόβρεν έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Ρομάν. Πριν προλάβουν οι γηπεδούχοι να αντιδράσουν, ο Σβέντμπεργκ «χτύπησε» ξανά στο 43’, ολοκληρώνοντας ακόμη μία ταχύτατη αντεπίθεση για το 0-2.

Ο ΠΑΟΚ ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε το γκολ που τον κρατά «ζωντανό» στη μάχη της πρόκρισης στο 77ο λεπτό. Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε μαγική μπαλιά και ο Γερεμέγιεφ με εντυπωσιακό βολέ μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στο «Μπαλαΐδος» την Πέμπτη (26/02, 22:00).

Η εξέλιξη του ΠΑΟΚ - Θέλτα

Τα πρώτα λεπτά ήταν αναγνωριστικά. Οι Γαλιθιάνοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με τον Αντώνη Τσιφτσή να πραγματοποιεί απίθανη διπλή επέμβαση σε ισάριθμες προσπάθειες του Σβέντμπεργκ (13’) μετά την κάθετη πάσα του Άσπας. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να δημιουργούν, με τον Όσκαρ Μινγκέσα (15’) να κάνει την κούρσα από τα αριστερά, αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Κάπου εκεί ο ρυθμός έπεσε, με τις δυο ομάδες να κάνουν πολλά λάθη. Ένα από αυτά, οδήγησε στο 0-1 με τον Άσπας. Από κακή απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντέγιαν Λόβρεν, ο Μιγκέλ Ρομάν με φαντεζί τακουνάκι βρήκε στον κενό χώρο τον 38χρονο πρώην διεθνή Ισπανό φορ που πρόλαβε τον Μαντί Καμαρά και πλάσαρε εύστοχα τον Τσιφτσή, για το 3ο τέρμα του στη διοργάνωση.

Η Τούμπα «πάγωσε» ακόμη περισσότερο στο 43’. Νέα κάθετη πάσα, ο Σβέντμπεργκ «έσπασε» δεξιά στον Άσπας, ο τελευταίος του γύρισε την μπάλα και με μία επαφή ο 22χρονος Σουηδός εξτρέμ νίκησε – αυτή τη φορά – τον Τσιφτσή για το 0-2. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, με τη Θέλτα να… ανεβάζει ταχύτητα σε τρεις διαφορικές περιπτώσεις, να χάνει αρχικά ευκαιρίες κι εν συνεχεία να σκοράρει δις.

Οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να πιέσουν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μια κεφαλιά του Λόβρεν (56’), από κόρνερ του Χρήστου Ζαφείρη, και μια ακόμη του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ (61’) από φάουλ του Γκρεγκ Τέιλορ, δεν ζόρισαν ιδιαίτερα τον Ιονούτ Ράντου. Ο Κλαούντιο Ζιραλδές θορυβήθηκε πάντως, προχωρώντας σε τέσσερις αλλαγές σε μικρό χρονικό διάστημα, για να τον ακολουθήσει με τριπλή – διαφοροποίηση συστήματος και φρεσκαρίσματος – ο Λουτσέσκου, δια του Τζιαμπάολο Καστορίνα.

Οι Ισπανοί με σποραδικές αντεπιθέσεις έψαξαν το τρίτο γκολ – νόμισαν πως το βρήκαν με τον Φεράν Ζουτγκλά (75’) μετά από ασθενή επέμβαση του Τσιφτσή σε πλασέ Ούγκο Άλβαρεθ, όμως ήταν σε θέση οφσάιντ ο πρώην φορ της Κλαμπ Μπριζ. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ζίβκοβιτς με μακρινή μπαλιά έψαξε τον Γερεμέγιεφ στην πλάτη της ισπανικής άμυνας, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού σκόραρε με προβολή πριν η μπάλα σκάσει στο χορτάρι, με την Τούμπα να… σηκώνεται στο πόδι για το 1-2 στο 77’.

Η Θέλτα ανέβηκε πιο ψηλά στο γήπεδο, θέλοντας να κρατήσει περισσότερο την μπάλα ώστε να μην κινδυνέψει. Μάλιστα, ο Φερ Λόπεθ (83’) ανάγκασε τον Τσιφτσή σε δύσκολη επέμβαση στην αριστερή του γωνία, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να διώχνει και το επικίνδυνο γύρισμα του Άλβαρεθ (88’). Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ακούστηκαν πολλά «αχ», καθώς το σουτ του Ζίβκοβιτς βρήκε δίχτυα από την εξωτερική πλευρά των δικτύων.

Τα γκολ: 77' Γερεμέγιεφ / 34' Άσπας, 43' Σβέντμπεργκ

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Κίτρινες: Ζίβκοβιτς – Άλβαρεθ, Ρουέντα.

ΠΑΟΚ (Τζιανπάολο Καστορίνα): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο (67’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (67’ Μπάμπα), Καμαρά (67’ Χατσίδης), Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γερεμέγιεφ.

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Ροντρίγκεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέσα (61’ Ρουέντα), Ρομάν (86’ Βεσίνο), Μορίμπα, Άσπας (65’ Λόπεθ), Ιγκλέσιας (61’ Ζουγκλά), Σβέντμπεργκ (65’ Άλβαρεθ).