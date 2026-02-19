ΠΑΟΚ – Θέλτα: Τα γκολ του αγώνα της Τούμπας για τα playoffs του Europa League

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κι η Θέλτα ήταν έτοιμη να φύγει με «διπλό» πρόκρισης από την Τούμπα, ωστόσο το γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες του «Δικεφάλου του Βορρά» για πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ, «λαβωμένος» από τα πολλά προβλήματα τραυματισμών και χωρίς τον τιμωρημένο Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο, πάλεψε απέναντι στη Θέλτα, όμως πλήρωσε το κακό του πρώτο ημίχρονο και τις υποδειγματικές αντεπιθέσεις των Ισπανών.