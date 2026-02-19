Ομάδες

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Τα γκολ του αγώνα της Τούμπας για τα playoffs του Europa League
EUROKINISSI
Οnsports Τeam 19 Φεβρουαρίου 2026, 21:37
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ – Θέλτα: Τα γκολ του αγώνα της Τούμπας για τα playoffs του Europa League

Δείτε τα γκολ του ΠΑΟΚ – Θέλτα, για τα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κι η Θέλτα ήταν έτοιμη να φύγει με «διπλό» πρόκρισης από την Τούμπα, ωστόσο το γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες του «Δικεφάλου του Βορρά» για πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ, «λαβωμένος» από τα πολλά προβλήματα τραυματισμών και χωρίς τον τιμωρημένο Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο, πάλεψε απέναντι στη Θέλτα, όμως πλήρωσε το κακό του πρώτο ημίχρονο και τις υποδειγματικές αντεπιθέσεις των Ισπανών.

UEL: ΠΑΟΚ-Θέλτα | Το 0-1 για τη Θέλτα με τον Άσπας!

UEL: ΠΑΟΚ-Θέλτα | Το 0-2 για τη Θέλτα με τον Σβέντμπεργκ!

UEL: ΠΑΟΚ-Θέλτα | Το ωραίο βολέ του Γερεμέγιεφ για το 1-2 του ΠΑΟΚ!



