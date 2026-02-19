Ομάδες

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Αυτές είναι οι πιθανότητες ανατροπής για τους «16» του Champions League
Eurokinissi Sports
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 11:15
CHAMPIONS LEAGUE / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Ολυμπιακός

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Αυτές είναι οι πιθανότητες ανατροπής για τους «16» του Champions League

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League διαμόρφωσε η εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το 2-0 υπέρ των Γερμανών στο πρώτο παιχνίδι των play off του UEFA Champions League στο «Γ. Καραϊσκάκης» φέρνει τους «ερυθρόλευκους» μπροστά σε μια αποστολή που αγγίζει τα όρια της υπέρβασης, αν θέλουν να βρεθούν στη φάση των «16».

Τα στοιχεία της πλατφόρμας Football Meets Data αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη νέα πραγματικότητα. Πριν από τη σέντρα της πρώτης αναμέτρησης, ο αλγόριθμος έδινε προβάδισμα στους Γερμανούς με ποσοστό 68,8%, αφήνοντας στους Πειραιώτες ένα αξιοπρεπές 31,2% για την πρόκριση. Μετά το αποτέλεσμα στο Φάληρο, όμως, η «ζυγαριά» έγειρε ακόμα πιο έντονα προς την πλευρά της Λεβερκούζεν.

Σε ό,τι αφορά τη ρεβάνς, τα προγνωστικά παραμένουν υπέρ των γηπεδούχων, στους οποίους αποδίδεται 61% πιθανότητα νίκης. Ο Ολυμπιακός συγκεντρώνει μόλις 18%, ενώ το ενδεχόμενο ισοπαλίας τοποθετείται στο 21%.

Βέβαια, για τους «ερυθρόλευκους» δεν αρκεί μια απλή επικράτηση. Χρειάζονται νίκη με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά για να στείλουν το ζευγάρι στην παράταση ή να πετύχουν κάτι ακόμη μεγαλύτερο για απ’ ευθείας πρόκριση.

Σε αυτό το σενάριο, οι πιθανότητες συρρικνώνονται δραματικά, καθώς ο υπερυπολογιστής δίνει μόλις 3% στον Ολυμπιακό για την ανατροπή, αφήνοντας τη Λεβερκούζεν με ένα επιβλητικό 97% για παρουσία στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.


