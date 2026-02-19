Η αποφασιστικότητα που κάνει τη διαφορά και το μάτι που γυαλίζει

Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του χθεσινού Παναθηναϊκού, στον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό της τελευταίας περιόδου. -Γράφει ο Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ έκανε το καθήκον του στο κλειστό “Δύο Αοράκια” στην Κρήτη και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού.

Ένας Παναθηναϊκός… ολοκαίνουριος και τελείως διαφορετικός από αυτόν που είχαμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα.

Νέα (παλιά και γούρικη) εμφάνιση, με την Ακρόπολη στο στήθος, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να κάνει το ντεμπούτο του με τα πράσινα και εξηγεί με την εικόνα του και στον πλέον αδαή γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε ότι μπορούσε για να τον κάνει δικό του, ο Κέντρικ Ναν άρχισε να… ζεσταίνεται επικίνδυνα μετά τον τραυματισμό του και οι Ντίνος Μήτογλου και Ρισόν Χολμς, μοιάζουν να βρίσκουν τον εαυτό τους την κατάλληλη στιγμή.

Τη στιγμή που τους έχει ανάγκη η ομάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν εξαιρετικός, καθόλη τη διάρκεια του αγώνα και ας δήλωσε στο τέλος πως ο στόχος της ομάδας είναι στο τέλος της σεζόν, ξέρει καλύτερα από τον καθένα πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο Παναθηναϊκός τη συγκεκριμένη κούπα.

Αυτόν τον Παναθηναϊκό δεν τον περίμενε κανείς χθες. Δεν τον περίμενε κανείς εκτός ομάδας. Γιατί μέσα στην ομάδα γνώριζαν καλά. Γνώριζαν τι είπαν μεταξύ τους, τι έκαναν μετά την ήττα από τον Κολοσσό και πόσο αποφασισμένοι είναι πλέον.

Γιατί αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά του χθεσινού Παναθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό της τελευταίας περιόδου. Η αποφασιστικότητα και το μάτι που γυαλίζει. Ότι ακριβώς έλειπε. Ο Παναθηναϊκός μπήκε χθες στο παρκέ και ήταν πιο σοβαρός και πιο αποφασιστικός από ποτέ, και’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Και “καθάρισε” τον ΠΑΟΚ από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο.

Η χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν μήνυμα. Ξεκάθαρο. Προς όλους. Όχι μόνος προς τον Ολυμπιακό που θα βρει στον τελικό, αλλά προς όλους εκείνους που από την Κυριακή το βράδυ τον είχαν ξεγραμμένο.

Είναι στιγμές σε μια σεζόν που μπορεί να χάσεις τα πάντα. Και είναι στιγμές που μπορείς και να τα κερδίσεις. Ο Παναθηναϊκός, χθες, κέρδισε και πάλι τον εαυτό του. Οι παίκτες του κατάλαβαν/θυμήθηκαν για το τι είναι ικανοί και τώρα μένει να αποδείξουν ότι μπορούν να έχουν συνέχεια και συνέπεια για να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Όχι του Σαββάτου. Της χρονιάς ολόκληρης.

ΥΓ1: Με την εικόνα που είχε χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός, ο Εργκίν Αταμάν είχε την ευκαιρία να ανοίξει το rotation και να διατηρήσει την ομάδα του φρέσκια. Άλλωστε έχει 3 ματς σε 4 ημέρες. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα διαχειριστεί απόψε την οκτάδα του. Ένα έργο πολύ πιο εύκολο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ο οποίος έχει στα χέρια του τον “μπαλαντέρ” Ουόκαπ ο οποίος με τις ευλογίες της Ομοσπονδίας, του λύνει τα χέρια.

ΥΓ2: Πάλι εκτός κλήσεων της Εθνικής ο Ουόκαπ. Πάλι στην εξάδα των Ελλήνων του Ολυμπιακού ο Τεξανός.

ΥΓ3: Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην έχει “δέσει” ακόμα με την ομάδα. Είναι χωρίς προπόνηση, είναι από υπερατλαντικό ταξίδι, είναι χωρίς ύπνο και όμως χθες όσοι δεν ήξεραν έμαθαν και όσοι είχαν ξεχάσει θυμήθηκαν. Αν ο Αταμάν καταφέρει να τον “δέσει” με την υπόλοιπη ομάδα όπως μπορεί να σκεφτεί ένα διεστραμμένο μπασκετικό μυαλό, τότε θα μιλάμε για μεγάλα πράγματα.