Στέφανος Τσιτσιπάς: Δύσκολη αποστολή κόντρα στον Ρούμπλεφ για το βήμα παραπάνω στη Ντόχα
AP Photo/Aaron Favila
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 12:18
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Δύσκολη αποστολή κόντρα στον Ρούμπλεφ για το βήμα παραπάνω στη Ντόχα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για ακόμη μία απαιτητική δοκιμασία στο ATP 500 της Ντόχα, καθώς στα προημιτελικά θα βρεθεί απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Στόχος του Έλληνα πρωταθλητή είναι να κάνει το βήμα παραπάνω και να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την παρουσία του στην ημιτελική φάση της συγκεκριμένης διοργάνωσης στο Ντόχα.

Η ψυχολογία του βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα μετά τη σπουδαία επικράτηση επί του Ντανιίλ Μεντβέντεφ, αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε την αγωνιστική του άνοδο. Ωστόσο, για να συνεχίσει την πορεία του στο τουρνουά, θα χρειαστεί να ξεπεράσει ακόμη ένα ρωσικό εμπόδιο.

Η ιστορία των δύο παικτών είναι οριακή, με τον Τσιτσιπά να προηγείται 6-5 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η τελευταία τους συνάντηση καταγράφηκε το 2022, γεγονός που προσθέτει ένα στοιχείο αβεβαιότητας στη μεταξύ τους «μονομαχία».

Η αναμέτρηση έχει οριστεί το μεσημέρι της Πέμπτης (19/02) στο κεντρικό κορτ, με ώρα έναρξης τις 14:00, ώρα Ελλάδας. Το μεγάλο παιχνίδι θα καλυφθεί από το COSMOTE SPORT 6HD.



