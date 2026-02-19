Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΟΦΗ: Χαμός στο Ηράκλειο! Sold out το πρώτο τσάρτερ οπαδών για τον τελικό με ΠΑΟΚ
Eurokinissi Sports
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 13:33
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΟΦΗ

ΟΦΗ: Χαμός στο Ηράκλειο! Sold out το πρώτο τσάρτερ οπαδών για τον τελικό με ΠΑΟΚ

Ξεσηκωμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του ΟΦΗ ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, που θα φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η προσμονή κορυφώνεται, καθώς οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τελικό του θεσμού και μάλιστα εν μέσω play offs του πρωταθλήματος, κάτι που δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν.

Η αγωνία για τα «μαγικά χαρτάκια» μεγαλώνει καθημερινά, με τους οπαδούς και των δύο συλλόγων να αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για τη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 25ης Απριλίου.

Στο «στρατόπεδο» των Κρητικών, η δίψα για παρουσία στον τελικό αποτυπώθηκε άμεσα, καθώς η πρώτη πτήση τσάρτερ προς τον Βόλο γέμισε αστραπιαία, με τις 200 διαθέσιμες θέσεις να καλύπτονται.

Η πτήση των φίλων του ΟΦΗ θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο το πρωί του Σαββάτου (25/04) στις 10:00, μεταφέροντας τους εκδρομείς στη Μαγνησία για το μεγάλο ραντεβού.

Η επιστροφή έχει προγραμματιστεί για τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, σε ένα ταξίδι που οι Κρητικοί ελπίζουν να συνδυαστεί με μια ιστορική βραδιά για την ομάδα τους.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Θρήνος στην Βοιωτία για τον 19χρονο ποδοσφαιριστή Νικόλα Κατσαμπέκη
29 λεπτά πριν Θρήνος στην Βοιωτία για τον 19χρονο ποδοσφαιριστή Νικόλα Κατσαμπέκη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ράγισε καρδιές ο Βαγγέλης Μόρας για τον αδερφό του - «Ο Δημήτρης δεν τα κατάφερε, έφυγε»
58 λεπτά πριν Ράγισε καρδιές ο Βαγγέλης Μόρας για τον αδερφό του - «Ο Δημήτρης δεν τα κατάφερε, έφυγε»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή στην εξάδα των ξένων - Έξω ο Οσμάν, μέσα ο Σορτς
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή στην εξάδα των ξένων - Έξω ο Οσμάν, μέσα ο Σορτς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ: Χαμός στο Ηράκλειο! Sold out το πρώτο τσάρτερ οπαδών για τον τελικό με ΠΑΟΚ
1 ώρα πριν ΟΦΗ: Χαμός στο Ηράκλειο! Sold out το πρώτο τσάρτερ οπαδών για τον τελικό με ΠΑΟΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved