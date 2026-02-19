ΟΦΗ: Χαμός στο Ηράκλειο! Sold out το πρώτο τσάρτερ οπαδών για τον τελικό με ΠΑΟΚ

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ξεσηκωμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του ΟΦΗ ενόψει του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, που θα φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η προσμονή κορυφώνεται, καθώς οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά σε τελικό του θεσμού και μάλιστα εν μέσω play offs του πρωταθλήματος, κάτι που δεν έχει επαναληφθεί στο παρελθόν.

Η αγωνία για τα «μαγικά χαρτάκια» μεγαλώνει καθημερινά, με τους οπαδούς και των δύο συλλόγων να αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις για τη διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 25ης Απριλίου.

Στο «στρατόπεδο» των Κρητικών, η δίψα για παρουσία στον τελικό αποτυπώθηκε άμεσα, καθώς η πρώτη πτήση τσάρτερ προς τον Βόλο γέμισε αστραπιαία, με τις 200 διαθέσιμες θέσεις να καλύπτονται.

Η πτήση των φίλων του ΟΦΗ θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο το πρωί του Σαββάτου (25/04) στις 10:00, μεταφέροντας τους εκδρομείς στη Μαγνησία για το μεγάλο ραντεβού.

Η επιστροφή έχει προγραμματιστεί για τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα από το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, σε ένα ταξίδι που οι Κρητικοί ελπίζουν να συνδυαστεί με μια ιστορική βραδιά για την ομάδα τους.