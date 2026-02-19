Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή στην εξάδα των ξένων - Έξω ο Οσμάν, μέσα ο Σορτς
Eurokinissi Sports
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 19 Φεβρουαρίου 2026, 13:52
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Αλλαγή στην εξάδα των ξένων - Έξω ο Οσμάν, μέσα ο Σορτς

Αλλαγή στην εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Αταμάν να αφήνει εκτός τον Τσεντι Οσμαν και να βάζει τον Τι Τζέι Σορτς για τον ημιτελικό με τον Ηρακλή!

Ανακατατάξεις στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του αποψινού (19/2, 20:00) ημιτελικού για το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ απέναντι στον Ηρακλή, στο πλαίσιο του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε διαφοροποιήσεις, αφήνοντας εκτός λίστας τον Τσέντι Όσμαν, αλλά και τον Κένεθ Φαρίντ. Την ίδια στιγμή, επέλεξε να επαναφέρει τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος θα είναι και πάλι στη διάθεσή του

Παράλληλα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις διατηρείται για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στη σύνθεση, με στόχο να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στα δεδομένα της ομάδας και στις απαιτήσεις του τουρνουά.



