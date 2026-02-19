Ολυμπιακός: Με Μόρις και Χολ κόντρα στο Μαρούσι

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Με διαφοροποιήσεις στο ρόστερ του σε σύγκριση με τον προημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό του Κύπελλο Ελλάδας, όπου το απόγευμα (17:00) θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι.

Ο Μόντε Μόρις επανέρχεται στη δράση ύστερα από απουσία περίπου 40 ημερών, παίρνοντας τη θέση του Τάισον Ουόρντ στη λίστα των ξένων. Παράλληλα, ο Ντόντα Χολ καλύπτει το κενό του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν θα είναι διαθέσιμος.

Έτσι, η εξάδα των ξένων των «ερυθρόλευκων» απαρτίζεται από τους Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Χολ. Εκτός οκτάδας ξένων παραμένουν οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόζεφ, Μουστάφα Φαλ και Κίναν Έβανς, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναμένεται να επιστρέψει την Παρασκευή από τις ΗΠΑ.

Η δωδεκάδα για τον ημιτελικό αποτελείται από τους: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Μπουρνελές, Λαρεντζάκη, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ και Φουρνιέ.