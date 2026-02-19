Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Με Μόρις και Χολ κόντρα στο Μαρούσι
Eurokinissi Sports
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 15:01
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Με Μόρις και Χολ κόντρα στο Μαρούσι

Με διαφοροποιήσεις στο ρόστερ του σε σύγκριση με τον προημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό του Κύπελλο Ελλάδας, όπου το απόγευμα (17:00) θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι.

Ο Μόντε Μόρις επανέρχεται στη δράση ύστερα από απουσία περίπου 40 ημερών, παίρνοντας τη θέση του Τάισον Ουόρντ στη λίστα των ξένων. Παράλληλα, ο Ντόντα Χολ καλύπτει το κενό του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν θα είναι διαθέσιμος.

Έτσι, η εξάδα των ξένων των «ερυθρόλευκων» απαρτίζεται από τους Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Χολ. Εκτός οκτάδας ξένων παραμένουν οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόζεφ, Μουστάφα Φαλ και Κίναν Έβανς, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναμένεται να επιστρέψει την Παρασκευή από τις ΗΠΑ.

Η δωδεκάδα για τον ημιτελικό αποτελείται από τους: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Μπουρνελές, Λαρεντζάκη, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ και Φουρνιέ.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Ψάχνει το restart - Οι σκέψεις Μπενίτεθ για ενδεκάδα
16 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Ψάχνει το restart - Οι σκέψεις Μπενίτεθ για ενδεκάδα
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Στοπ» από Ρούμπλεφ και αποκλεισμός από τα ημιτελικά της Ντόχα
43 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: «Στοπ» από Ρούμπλεφ και αποκλεισμός από τα ημιτελικά της Ντόχα
ΣΠΟΡ
L’Étape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda -Αγώνας αναφοράς για την ελληνική ποδηλασία
1 ώρα πριν L’Étape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda -Αγώνας αναφοράς για την ελληνική ποδηλασία
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Με Μόρις και Χολ κόντρα στο Μαρούσι
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Με Μόρις και Χολ κόντρα στο Μαρούσι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved