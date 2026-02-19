Μπενίτεθ: «Θέλουμε να συνεχίσουμε στο Europa League, να λειτουργήσουμε ως ομάδα»

Onsports Team

Η Βικτόρια Πλζεν είναι η καλύτερη άμυνα του Europa League. Δεν χάνει από κανέναν ως τώρα και παράλληλα φαντάζει υπερβολικά δύσκολο να τη διασπάσει κανείς. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να το κάνει στην αποψινή αναμέτρηση, για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στο MatchDay Mag, είπε για την αποψινή αναμέτρηση:

«Το Europa League είναι μια διαφορετική διοργάνωση, στην οποία τα έχουμε πάει καλά. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε τον αντίπαλο, οπότε νομίζω πως θα προσεγγίσουμε τον αγώνα με την ιδέα να αλλάξουμε κάτι. Θέλουμε να συνεχίσουμε στη διοργάνωση και όλοι μας θέλουμε να κερδίσουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Βικτόρια Πλζεν είναι μια ομάδα που αμύνεται καλά και δεν έχει ηττηθεί. Πρόκειται για ένα συμπαγές σύνολο και θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Όμως δουλέψαμε στο πώς θα δημιουργήσουμε και πώς θα φτιάξουμε ευκαιρίες. Οπότε έχει να κάνει και με το πόσο ακριβείς θα είμαστε. Παράλληλα, θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως ομάδα, όπως πράξαμε στο Europa League αρκετές φορές».