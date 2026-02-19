ΠΑΟΚ - Θέλτα: «Πονοκέφαλος» οι πολλές απουσίες - Τα πλάνα Λουτσέσκου για την ενδεκάδα

Eurokinissi Sports

Μετά από ένα απαιτητικό δεκαήμερο με τέσσερα διαδοχικά ελληνικά ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην Ευρώπη, όπου τον περιμένει ακόμη μία δύσκολη αποστολή.

Το απόγευμα της Πέμπτης (19/02) στις 19:45, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στην Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play offs του UEFA Europa League, με στόχο να αποκτήσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα στο Βίγκο.

Η συγκυρία, πάντως, δεν είναι ιδανική για τους «ασπρόμαυρους». Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί σημαντική κόπωση, ενώ τα προβλήματα απουσιών περιορίζουν αισθητά τις επιλογές. Στον πάγκο δεν θα βρίσκεται ο τιμωρημένος Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό να παρακολουθεί από τις εξέδρες. Παράλληλα, εκτός πλάνων έχουν τεθεί οι Μεϊτέ, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ, ενώ ο Γιακουμάκης θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας καρτών.

Όπως συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, αποστολή δεν ανακοινώθηκε επισήμως, όμως τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και οι λύσεις μετρημένες. Το τεχνικό τιμ αναμένεται να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να αξιολογήσει την κατάσταση των καταπονημένων ποδοσφαιριστών πριν «κλειδώσει» την ενδεκάδα.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να ξεκινήσει ο Τσιφτσής, με τους Τέιλορ, Λόβρεν, Βολιάκο και Κένι στην τετράδα της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή πιθανό είναι το δίδυμο Καμαρά, Οζντόεφ, με τον Ζαφείρη σε πιο δημιουργικό ρόλο μπροστά τους. Στα άκρα της επίθεσης προβάδισμα έχουν οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή της γραμμής κρούσης αναμένεται να βρεθεί ο Γερεμέγεφ.