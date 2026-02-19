Ομάδες

Παπαπέτρου, Καρπάνος και Σκανδαλάκης στο Παναθηναϊκός-Ηρακλής
ONSPORTs Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 18:52
ΜΠΑΣΚΕΤ

Λίγο πριν το τζάμπολ και του δεύτερου ημιτελικού η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. 

Λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας και η ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης. 

Οι κ.κ. Παπαπέτρου, Καρπάνος και Σκανδαλάκης θα "σφυρίξουν" τον δεύτερο ημιτελικό, από τον οποίο θα προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ του θεσμού που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, με τον Μαρινάκη να είναι stand by. 



