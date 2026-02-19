Μπαρτζώκας: «Χτύπησε στο δάχτυλο ο Μιλουτίνοφ, θα δοκιμάσει αύριο ο Τζόουνς»

Onsports Team

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο σέντερ της ομάδας του ενόψει του τελικού του Σαββάτου.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε όπως αναμενόταν στον τελικό του Final 8. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε πως οι παίκτες του είχαν το μυαλό τους στον τελικό γι’ αυτό παρουσίασαν μεταπτώσεις στην απόδοσή τους. Όμως στάθηκε και στα προβλήματα τραυματισμών των Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, ευχόμενος να έχει δύο διαθέσιμους σέντερ στον τελικό.

Αναλυτικά:

Για τα σκαμπανεβάσματα του Ολυμπιακού στον αγώνα: «Όχι ακριβώς πάνω και κάτω. Είχαμε μία διαφορά 20 πόντων, καταλαβαίνετε τώρα. Οι παίκτες είχαν το μυαλό τους στον τελικό, θέλαμε να κάνουμε διαχείριση. Το καλό για εμάς ήταν το πρώτο παιχνίδι του Μόρις χωρίς να έχει παίξει καν 5v5 στην προπόνηση. Έδειξε την κλάση του, είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί είναι ένας παίκτης με μεγάλη ποιότητα. Είμαστε ευχαριστημένοι που κερδίσαμε. Το Μαρούσι παίζει καλύτερα όσο περνάει ο χρόνος, πασάρουν την μπάλα. Με βάση την βαθμολογική θέση που έχουν στο πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα. Καλή τύχη και σε αυτούς και σε εμάς στο παιχνίδι του Σαββάτου με όποιον και να παίξουμε».

Για τους τραυματισμούς: «Χτύπησε το δάχτυλό του ο Μιλουτίνοφ. Θα δούμε. Θα δοκιμάσει αύριο στην προπόνηση ο Τζόουνς και θα δούμε. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον δύο σέντερ».