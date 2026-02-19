ΠΑΟΚ – Θέλτα: Με Γερεμέγιεφ και διαφοροποιήσεις ο «Δικέφαλος του Βορρά» - Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει φανέλα βασικού στον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, ενόψει του αγώνα ΠΑΟΚ – Θέλτα, για τα playoffs του Europa League.

Συνεχόμενες υποχρεώσεις για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει ακόμα μία απαιτητική αναμέτρηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτή τη φορά στην Τούμπα απέναντι στη Θέλτα, για τα playoffs του Europa League.

Ο Αντώνης Τσιφτσής επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, με τον Τέιλορ να τοποθετείται στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Κένι να διατηρεί τη θέση του στα δεξιά.

Στο κέντρο της άμυνας ξεκινούν οι Βολιάκο-Λόβρεν, ενώ στη μεσαία γραμμή ο Καμαρά θα πλαισιώσει τον Οζντόεφ. Ο Ζαφείρης μετατοπίζεται στη θέση «10», πίσω από τον Γερεμέγιεφ, με τους Τάισον και Αντρίγια να διατηρούνται στα άκρα της επίθεσης.

Από την πλευρά της Θέλτα, ο Χιράλδες επιλέγει σχηματισμό 3-4-3, με τον Ιονούτ Ράντου κάτω από τα δοκάρια και τους Ροντρίγκες, Στάρφελτ και Αλόνσο στην τριάδα των στόπερ. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Μορίμπα και Ρομάν, ενώ ο Όσκαρ Μινγκέσα καλύπτει την αριστερή πλευρά και ο Καρέιρα τη δεξιά. Στην κορυφή της επίθεσης τοποθετείται ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, με τους Άσπας και Σβέντμπεργκ να κινούνται στα άκρα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ζαφείρης, Γερεμέγεφ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Παβλένκα, Μοναστηρλής, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσεζ, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.

Η ενδεκάδα της Θέλτα: Ράντου, Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέθα, Ρομάν, Μορίμπα, Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ.