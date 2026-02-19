Ομάδες

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
Οnsports Τeam 19 Φεβρουαρίου 2026, 18:01
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn.

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 10 έως τις 16 Φεβρουαρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Ανθούσα, επέλεξε τo στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 8 αγώνες από τη La Liga, την πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας, της Αργεντινής, της Ουρουγουάης, της Χιλής, του Ισραήλ και τη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και κέρδισε 24.574,07 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στο ΣΚΟΡ 4 της 5ης ιπποδρομίας από το Scottsville, ένας νικητής κέρδισε 1.798 ευρώ.



