Euroleague: Ενίσχυση με Κέσλερ Έντουαρντς για την Χάποελ Τελ Αβίβ
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 19:09
EUROLEAGUE

Euroleague: Ενίσχυση με Κέσλερ Έντουαρντς για την Χάποελ Τελ Αβίβ

Ανακοίνωσε τον Αμερικανό που αγωνιζόταν στη G-League η ομάδα του Ισραήλ, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Από την G-League, ο Κέσλερ Έντουαρντς πέρασε τον Ατλαντικό και υπέγραψε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. O 25χρονος Αμερικανός σμολ φόργουορντ ανακοινώθηκε από την ομάδα του Τελ Αβίβ. Ο Δημήτρης Ιτούδης ήθελε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλά εκείνος επέλεξε την μεγάλη πρόταση του Παναθηναϊκού. Τελικά, η Χάποελ κατέληξε στον πρώην παίκτη των Γκραντ Ράπιντς Γκολντ της G-League.

Ο Κέσλερ Έντουαρντς υπέγραψε μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν και μετρά αντίστροφα για το ντεμπούτο του στη Euroleague, με την επανέναρξή της.

Στους Γκραντ Ράπιντς Γκολντ στην G-League, είχε 14,1 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 1 κόψιμο μέσο όρο ανά αγώνα.



