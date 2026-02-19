Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Ψάχνει το restart - Οι σκέψεις Μπενίτεθ για ενδεκάδα

Eurokinissi Sports

Σε ένα περιβάλλον έντονης πίεσης και εσωστρέφειας, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στις εγχώριες διοργανώσεις, ο Παναθηναϊκός στρέφει ξανά το βλέμμα του στην Ευρώπη, αναζητώντας μια νέα αρχή.

Ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά, με δύο ήττες χωρίς ουσιαστική αντίδραση, αλλά και το απογοητευτικό 1-1 με την ΑΕΛ στη Λεωφόρο, έχουν βαρύνει το κλίμα. Η αναμέτρηση της Πέμπτης (19/2, 22:00) στο ΟΑΚΑ απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν για τα play offs του UEFA Europa League μοιάζει με κομβικό σημείο στη σεζόν.

Το «τριφύλλι» καλείται να παρουσιαστεί σαφώς βελτιωμένο απέναντι σε μια εξαιρετικά συμπαγή και πειθαρχημένη ομάδα. Οι Τσέχοι ολοκλήρωσαν τη League Phase αήττητοι (3 νίκες, 5 ισοπαλίες) και διαθέτουν την κορυφαία άμυνα της διοργάνωσης, έχοντας δεχθεί μόλις τρία γκολ. Πρόκειται για έναν αντίπαλο που δεν συγχωρεί λάθη και απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ προσανατολίζεται στη διατήρηση του 3-4-2-1, έχοντας ξανά διαθέσιμους τους Ίνγκι Ίνγκασον, Γιώργο Κυριακόπουλο και Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος ξεπέρασε τη θλάση στη γάμπα και επέστρεψε σε πλήρες πρόγραμμα.

Στον αντίποδα, εκτός πλάνων βρίσκονται οι τραυματίες Πέδρο Τσιριβέγια και Γιάννης Κώτσιρας, ο ανέτοιμος Φακούντο Πελίστρι, αλλά και οι Σίριλ Ντέσερς και Μουσά Σισοκό που δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, μαζί με τους Τιν Γεντβάι, Λούκας Τσάβες, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Σωτήρη Κοντούρη και Παύλο Παντελίδη.

Μπροστά από τον Αλμπάν Λαφόν, η τριάδα της άμυνας αναμένεται να αποτελείται από τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Αχμέντ Τουμπά, με τους Ντάβιντε Καλάμπρια και Κυριακόπουλο σε ρόλο φουλ μπακ. Στον άξονα, προβάδισμα έχουν οι Μανώλης Σιώπης και Άνταμ Τσέριν, χωρίς να αποκλείεται η μετατόπιση του Τάσου Μπακασέτα πιο πίσω σε ρόλο «8».

Πιο μπροστά, πίσω από τον Ανδρέα Τετέι που ετοιμάζεται για το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, αναμένεται να κινούνται ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος επίσης έτοιμος για την πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή και ένας εκ των Βισέντε Ταμπόρδα ή Ανάς Ζαρουρί.