Στέφανος Τσιτσιπάς: «Στοπ» από Ρούμπλεφ και αποκλεισμός από τα ημιτελικά της Ντόχα

Onsports Team

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του στην Ντόχα, καθώς γνώρισε την ήττα 2-0 σετ από τον Αντρέι Ρούμπλεφ και αποκλείστηκε στα προημιτελικά.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και συνέχισε την πορεία υπεράσπισης του στέμματος στο Qatar Open, επικρατώντας του Στέφανος Τσιτσιπάς με 6-3, 7-6(2). Ο Ρώσος, περσινός κάτοχος του τροπαίου στη Ντόχα, εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Κάρεν Χατσάνοφ.

Η αναμέτρηση κρίθηκε σε λεπτομέρειες, κυρίως στο πρώτο σετ, όπου ένα διπλό λάθος του Έλληνα τενίστα στο τρίτο γκέιμ έδωσε στον Ρούμπλεφ την ευκαιρία για το πρώτο break. Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να απαντήσει, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του, χάνοντας τέσσερα break points στο έκτο γκέιμ και ακόμη ένα στο όγδοο. Ο Ρώσος όχι μόνο κράτησε το σερβίς του στα κρίσιμα σημεία, αλλά πέτυχε και δεύτερο break για να «κλείσει» το σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σκέλος του αγώνα, οι δύο παίκτες ήταν ιδιαίτερα σταθεροί πίσω από το σερβίς τους, χωρίς να επιτρέψουν ουσιαστικές απειλές. Το 6-6 ήρθε φυσιολογικά και το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ. Εκεί, ο Ρούμπλεφ μπήκε πιο δυναμικά, προηγήθηκε 3-0 και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο 7-2 και «σφραγίζοντας» την πρόκριση στην τετράδα.