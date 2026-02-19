Ομάδες

ΠΑΟΚ - Θέλτα: Στην Τούμπα ο Τσέφεριν - Αποτίει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς
Eurokinissi Sports
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 13:09
EUROPA LEAGUE / Θέλτα / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Θέλτα: Στην Τούμπα ο Τσέφεριν - Αποτίει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, θα βρεθεί στην Τούμπα για την αναμέτρηση της Πέμπτης (19/02) ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Θέλτα, σε μια παρουσία με έντονο συμβολισμό.

Ο ισχυρός άνδρας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αναμένεται να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, τιμώντας τη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους. Όπως έγινε γνωστό από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, αυτή η κίνηση αποτελεί βασικό λόγο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλευρό του Τσέφεριν θα βρίσκονται ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θόδωρος Θεοδωρίδης, ο διευθυντής εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς, καθώς και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα, η αντιπροσωπεία της UEFA θα μεταβεί στο μνημείο έξω από τη Θύρα 1 του γηπέδου, όπου θα καταθέσει λουλούδια, στέλνοντας μήνυμα σεβασμού και μνήμης για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.



