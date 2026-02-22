Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Η Euroleague αποθέωσε τον Τζέριαν Γκραντ - «Κρατάει ζωντανή μία χαμένη τέχνη»
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 22 Φεβρουαρίου 2026, 13:50
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Η Euroleague αποθέωσε τον Τζέριαν Γκραντ - «Κρατάει ζωντανή μία χαμένη τέχνη»

Η EuroLeague δημοσίευσε ένα βίντεο με mid-range σουτ του Τζέριαν Γκραντ, τονίζοντας πως διατηρεί ζωντανή μια… χαμένη τέχνη.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες του Παναθηναϊκός AKTOR τα τελευταία χρόνια.

Ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά του «όπλα» είναι το mid-range σουτ. Για τον λόγο αυτό, η διοργάνωση τον αποθέωσε μέσα από τα social media της.

Συγκεκριμένα, η EuroLeague ανάρτησε βίντεο με εύστοχα σουτ μέσης απόστασης του Γκραντ και στη λεζάντα έγραψε: «Μία χαμένη τέχνη, κάποιοι θα έλεγαν όμως πως ο Τζέριαν Γκραντ την κρατάει ζωντανή».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Το πανέμορφο γκολ του Τετέι - Βίντεο
3 λεπτά πριν ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Το πανέμορφο γκολ του Τετέι - Βίντεο
ΣΠΟΡ
Βόλεϊ Γυναικών: Τέλος ο Νέσιτς από τον Πανιώνιο
21 λεπτά πριν Βόλεϊ Γυναικών: Τέλος ο Νέσιτς από τον Πανιώνιο
SUPER LEAGUE
LIVE ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Ένα από τα τελευταία «πράσινα» χαρτιά για τετράδα
58 λεπτά πριν LIVE ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Ένα από τα τελευταία «πράσινα» χαρτιά για τετράδα
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Με Παντελίδη και τριάδα στην άμυνα το «τριφύλλι» | Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
1 ώρα πριν ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Με Παντελίδη και τριάδα στην άμυνα το «τριφύλλι» | Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved