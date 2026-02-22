Παναθηναϊκός: Η Euroleague αποθέωσε τον Τζέριαν Γκραντ - «Κρατάει ζωντανή μία χαμένη τέχνη»

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Η EuroLeague δημοσίευσε ένα βίντεο με mid-range σουτ του Τζέριαν Γκραντ, τονίζοντας πως διατηρεί ζωντανή μια… χαμένη τέχνη.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες του Παναθηναϊκός AKTOR τα τελευταία χρόνια.

Ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά του «όπλα» είναι το mid-range σουτ. Για τον λόγο αυτό, η διοργάνωση τον αποθέωσε μέσα από τα social media της.

Συγκεκριμένα, η EuroLeague ανάρτησε βίντεο με εύστοχα σουτ μέσης απόστασης του Γκραντ και στη λεζάντα έγραψε: «Μία χαμένη τέχνη, κάποιοι θα έλεγαν όμως πως ο Τζέριαν Γκραντ την κρατάει ζωντανή».