Α1 Γυναικών: Ξεκούραστα ο Παναθηναϊκός, πήρε το ντέρμπι ο Αθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολο μεσημέρι κόντρα στον Αμύνα, ενώ ο Αθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, για την 21η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

To «τριφύλλι» κι η ομάδα του Βύρωνα πηγαίνουν χέρι – χέρι στην κορυφή, με τον Αθηναϊκό να έχει το απόλυτο πλεονέκτημα για την πρώτη θέση στη regular season.

Στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Παναθηναϊκός είχε ένα ακόμη άνετο μεσημέρι, επικρατώντας 87-67 του αξιόμαχου Αμύντας Υμηττού. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 18-1, με τον Αμύντα να υποχωρεί στο 3-16.

Κορυφαία για το «τριφύλλι» ήταν η Οκοσούν με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 19 λεπτά συμμετοχής, ενώ σημαντική συνεισφορά είχε και η Φιτζέραλντ (11 πόντοι, 6 ασίστ). Από τις φιλοξενούμενες, ξεχώρισαν η Γκίλντεϊ με 23 πόντους και η Μόρτενσεν με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, όμως η διαφορά ποιότητας και βάθους ήταν εμφανής.

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Πετράκης Ι.-Ψύχας

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 47-40, 74-52, 87-67

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν 15, Φιτζέραλντ 11 (1), Σταμολάμπρου 14(1), Μπράουν 9, Κουμαντσιώτου, Γαλανόπουλος 11 (3), Σπανού 6, Πολυμένη, Κριμίλη 13 (2), Χατζηγιακουμή 2, Πρινς 6.

Αμύντας (Βελτσίστας): Γκίλντεϊ 23 (3), Μαργώνη 2, Κοντογιάννη, Καπουρίτη 2, Κατσαμούρη 2, Κωνσταντινέα, Μουστάκα, Μπέι 13 (1), Μάγκλαρη, Μόρτενσεν 21 (3), Νάτσκου 4.

Την ίδια ώρα, στο ΣΕΦ, ο Αθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες των Γούλφολκ και Χριστινάκη κι έφυγε με σπουδαίο «διπλό» (85-75) απέναντι στον Ολυμπιακό. Οι φιλοξενούμενες μπήκαν πιο δυνατά στο παρκέ, προηγήθηκαν με +7 στο ημίχρονο (41-48) και διατήρησαν τον έλεγχο στην επανάληψη, «κλειδώνοντας» τη νίκη με το δυναμικό τους ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Αθηναϊκός ανέβηκε επίσης στο 18-1 κι είναι αγκαλιά με το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των τελικών, ενώ ο Ολυμπιακός έπεσε στο 15-4. Για τις νικήτριες, η Πρινς σημείωσε 18 πόντους με 4 ασίστ, ενώ η Ράτζα πρόσθεσε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από πλευράς «ερυθρολεύκων», η Καρλάφτη είχε 16 πόντους και 5 ασίστ και η Κολλάτου 11 πόντους με 6 ασίστ.

Διαιτητές: Μαρινάκης-Χριστινάκης-Λιότσιος

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 41-48, 60-66, 75-85

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 14 (2), Νικολοπούλου 2, Καρλάφτη 16 (2), Κριβάσεβιτς 16, Δίελα 2, Μπενέκη, Κολλάτου 11 (1), Τζόνσον 6, Ράμπερ 8, Ντάλα.

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 10, Τσινέκε 7, Σταμάτη 5 (1), Παυλοπούλου 14 (3), Λούκα 2, Τάντιτς 4, Πρινς 18 (3), Παρκς 8 (1), Ανίγκουε 8, Χρίστοβα 9.

H βαθμολογία της Α1 Γυναικών

Αθηναϊκός ΑΣ 18-1 Παναθηναϊκός ΑΟ 18-1 Ολυμπιακός ΣΦΠ 15-4 ΜΓΣ Πανσερραϊκός 10-9 ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας 9-11 Παναθλητικός ΑΕ Συκεών 9-10 ΠΑΣ Γιάννινα 9-10 ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 'Ιωνία' 6-12 ΠΑΟΚ ΑΣ 6-12 ΑΟ Αμύντας 3-16 ΜΓΣ Ανόρθωσις Βόλου 1-18

