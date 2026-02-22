Ομάδες

Βόλεϊ Γυναικών: Τέλος ο Νέσιτς από τον Πανιώνιο
Onsports Team 22 Φεβρουαρίου 2026, 16:25
ΣΠΟΡ / Πανιώνιος

Βόλεϊ Γυναικών: Τέλος ο Νέσιτς από τον Πανιώνιο

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασία με τον προπονητή Ντράγκαν Νέσιτς.

Λίγες μέρες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό με 3-1 στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στα ημιτελικά του CEV Challenge Cup Γυναικών (η ρεβάνς τις 25/2), η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιώνιου προχωρά σε αλλαγή προπονητή. Με τον Ντράγκαν Νέσιτς να αποτελεί παρελθόν

Η ανακοίνωση:

«Ύστερα από μια πορεία ενάμιση έτους χωρίζουν φιλικά οι δρόμοι μας με τον προπονητή, Ντράγκαν Νέσιτς. Tον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα.

Ήταν βασικό στέλεχος στις μεγάλες επιτυχίες που κάναμε φέτος και στην κατάκτηση του πρώτου μας τίτλου και είμαστε σίγουροι πως οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν στο μέλλον.

Εντός της ημέρας θα υπάρξει η ανακοίνωση του νέου προπονητή».



