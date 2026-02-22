Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Το «ευχαριστώ» στον κόσμο - «Κάθε γήπεδο μοιάζει με το σπίτι μας»
Οnsports Team 22 Φεβρουαρίου 2026, 17:41
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Το «ευχαριστώ» στον κόσμο - «Κάθε γήπεδο μοιάζει με το σπίτι μας»

Ευχαριστήριο μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προς τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στο Ηράκλειο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό κυριάρχησε απόλυτα κι έφτασε στην κατάκτηση του 22ου τροπαίου του στον θεσμό.

Κυρίαρχος ήταν και στις εξέδρες ο κόσμος των «πράσινων», ο οποίος έδωσε ένα ρεσιτάλ καθόλη τη διάρκεια του ματς και βοήθησε το Τριφύλλι να φτάσει σε αυτή την επιτυχία.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με βίντεο και μήνυμά της στα social media φρόντισε να τονίσει τη σημασία της παρουσίας του κόσμου στο Ηράκλειο.

«Όπου κι αν παίζουμε, είστε πάντα στο πλευρό μας.

Στα πέταλα ολόκληρης της Γης κρατάτε την πράσινη σημαία μας ψηλά και αποδεικνύετε το πόσο ξεχωριστοί είστε!

Σας ευχαριστούμε που κάνετε κάθε γήπεδο να μοιάζει με το σπίτι μας!

Η ΚΡΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΕ!».



