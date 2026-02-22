Ομάδες

Μπενίτεθ: «Πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο στην αντίπαλη περιοχή»
Οnsports Team 22 Φεβρουαρίου 2026, 18:27
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ: «Πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο στην αντίπαλη περιοχή»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος από την αντίδραση του Παναθηναϊκού στην πίεση του ΟΦΗ, αλλά θέλει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο μέλλον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού για τη νίκη με 2-0 επί του ΟΦΗ.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που νικήσαμε, βάλαμε και ένα δεύτερο γκολ στο τέλος του αγώνα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν το καλό, εκεί που βάλαμε ένα γκολ και μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και περισσότερα τέρματα για να διευρύνουμε το προβάδισμα και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το β’ ημίχρονο» είπε αρχικά ο Ράφα Μπενίτεθ και πρόσθεσε:

«Στο β’ ημίχρονο υποφέραμε λίγο από τον αντίπαλο, μας πίεσε αρκετά αλλά καταφέραμε και αντέξαμε και στο τέλος κερδίσαμε. Στο α’ ημίχρονο καταφέραμε και χτίζαμε τις επιθέσεις μας από πίσω και καταφέραμε και φτάναμε στην αντίπαλη περιοχή αλλά εκεί μας έλειπε η τελική πάση, ή μια καλύτερη ακρίβεια όσον αφορά τις τελευταίες κινήσεις ή ο συγχρονισμός.

Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι καταφέραμε και φτάσαμε εκεί, αλλά από την άλλη θα πρέπει να κάνουμε κάτι καλύτερο γιατί δεν θα είναι πάντα τόσο εύκολο να φτάνουμε στην αντίπαλη περιοχή».



