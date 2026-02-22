LIVE ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Η κεκλεισμένων των θυρών μάχη της Allwyn Arena

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Λεβαδειακός, για την 22η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό σε ένα ματς – «παγίδα».

Το ματς θα είναι «κεκλεισμένων των θυρών», λόγω τιμωρίας της «Ένωσης», η οποία θέλει τη νίκη για να μπορέσει να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου εμφανίζεται ο Ολυμπιακός, μ’ ένα ματς περισσότερο. Από την πλευρά τους, οι Βοιωτοί θέλουν ένα θετικό αποτέλεσμα, στην προσπάθεια που κάνουν να κρατήσουν την θέση τους στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας.

Η περσινή ισοπαλία (1-1) των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια ήρθε έπειτα από έξι διαδοχικές νίκες της ΑΕΚ, χωρίς να δεχθεί τέρμα, σε ισάριθμα παιχνίδια για όλες τις διοργανώσεις, με αυτό το σερί να ξεκινά μετά από τη νίκη του Λεβαδειακού στις 21 Δεκεμβρίου 2015 με 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του ΑΕΚ – Λεβαδειακός