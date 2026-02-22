Λουτσέσκου μετά την γκέλα του ΠΑΟΚ: «Η ομάδα είναι ξεζουμισμένη»

Οnsports Team

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στη Λάρισα με 1-1.

Ο ΠΑΟΚ έχασε πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου, καθώς έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου απέδωσε την γκέλα στην κούραση της ομάδας του και την έλλειψη φρασκάδας λόγω των συνεχόμενων αγώνων και των τραυματισμών.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Νομίζω ότι το πρόγραμμα που έχουμε δεν μας επιτρέπει να είμαστε φρέσκοι. Η ομάδα παρουσιάζεται ξεζουμισμένη. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, παίζουμε ανά τρεις ημέρες. Δεν είμαστε φρέσκοι, δεν κάνουμε προπονήσεις, απλά αποθεραπεία και πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι.

Αυτό μας κοστίζει. Παρόλα αυτά και σε αυτές τις συνθήκες κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Αυτό που είπαμε στα αποδυτήρια ήταν να τους κρατήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται από την περιοχή μας, γιατί η Λάρισα είναι φρέσκια και θα μας πίεζε. Δεχθήκαμε ένα γκολ από ένα μακρινό φάουλ και μια κακή δική μας αντίδραση».