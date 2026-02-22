Κύπρος: Νίκη για τον ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι με την Ομόνοια

Onsports Team

Με 1-0 επικράτησε ο ΑΠΟΕΛ των «πράσινων» της Λευκωσίας στο μεγάλο ντέρμπι της Κύπρου.

«Γαλαζοκίτρινο» ήταν το αιώνιο ντέρμπι για την 23η αγωνιστική στο κυπριακό πρωτάθλημα, καθώς ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε την πρωτοπόρο Ομόνοια με 1-0, με το γκολ του Πίτερ Ολαγίνκα στο 81ο λεπτό, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Η Ομόνοια παραμένει μόνη πρώτη πάντως, έχοντας 54 βαθμούς. Ο ΑΠΟΕΛ είναι πέμπτος με 39 βαθμούς.