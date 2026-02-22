ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0: Ξανά στην κορυφή με «κιτρινόμαυρο» κρεσέντο!

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ επιβλήθηκε 4-0 του Λεβαδειακού στην άδεια Allwyn Arena, για την 22η αγωνιστική της Super League, και επέστρεψε στην κορυφή.

Η «Ένωση» ήταν απολαυστική στο δεύτερο ημίχρονο και εδραίωσε τη θέση της στην κορυφή.

Η ΑΕΚ δεν επηρεάστηκε από την άδεια, λόγω τιμωρίας, AllWyn Arena και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πέτρο Μάνταλο «σκόρπισε» μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Ο αρχηγός της «Ένωσης» έδωσε συνέχεια στο γρήγορο γκολ (5’) του Μουκουντί, δίνοντας την ασίστ στον Γιόβιτς για το 2-0 (49’), ενώ με ένα πανέμορφο τέρμα στο 59’ «έγραψε» το 3-0. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 68’ ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος έκανε ακόμα ένα εξαιρετικό ματς, έχοντας και την ασίστ στο πρώτο γκολ.

Οι παίκτες του Νίκολιτς έδωσαν έναν καλό λόγο στον κόσμο που βρέθηκε στην Πλατεία του Αετού για να πανηγυρίσει! Η ΑΕΚ είναι πλέον στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +5 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απώλεσε βαθμούς στη Λάρισα.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Η ΑΕΚ μπήκε με τρομερή ορμή στο παιχνίδι και στην πρώτη καλή στιγμή της άνοιξε το σκορ με τον Μουκουντί. Έπειτα από ωραία σέντρα του Μαρίν, ο Καμερουνέζος με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 5ο λεπτό.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν μοναδική ευκαιρία με τον Γιόβιτς να διπλασιάσουν πολύ νωρίς (στο 7ο λεπτό) τα τέρματα τους, αλλά ο Σέρβος αστόχησε σε τετ-α-τετ με τον Λοντίγκιν, έπειτα από τρομερή κάθετη του Γκεοργκίεφ. Ο Βούλγαρος ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά από τότε που ήρθε στην ΑΕΚ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήτοι στο 11’, ο Γιόβιτς έπιασε ένα άψογο πλασέ εκτός περιοχής, αλλά ο Λοντίγκιν έδιωξε την μπάλα με εντυπωσιακή απόκρουση.

Οι παίκτες του Νίκολιτς κυριάρχησαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, με εξαίρεση να αποτελεί το δεκάλεπτο 22’ – 32’, εκεί όμως πήγε να γίνει κι η ζημιά. Αρχικά, ο Στρακόσα απέκρουσε το πλασέ του Μπάλτσι στο 24ο λεπτό, ενώ στο 31’ ο Πεντρόσο σκόραρε με πολύ όμορφο, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Η ΑΕΚ άξιζε ένα δεύτερο τέρμα και θα μπορούσε να το είχε πετύχει ξανά με τον Μουκουντί, ο οποίος αστόχησε με τελείωμα μιας επαφής από τη μικρή περιοχή στο 44’.

Μετά την ανάπαυλα οι «κιτρινόμαυροι» δεν βρήκαν ένα, αλλά δύο τέρματα πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάνταλο!

Ο αρχηγός της «Ένωσης» έκλεψε την μπάλα και με εξαιρετική κάθετη μεταβίβαση έβγαλε τον Γιόβιτς απέναντι από τον Λοντίγκιν, με τον Σέρβο να πλασάρει ιδανικά για το 2-0.

Δέκα λεπτά αργότερα, έκανε φανταστική ατομική ενέργεια, πάτησε περιοχή, «άδειασε» τρεις αντιπάλους και με τρομερό τελείωμα «έγραψε» το 3-0.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι και αφού ο Μουκουντί αστόχησε από κοντά στο 62’, ήρθε ο Μαρίν, ο οποίος με σουτ από το ημικύκλιο «έγραψε» στο 4-0 στο 68’.

Τα γκολ: Μουκουντί (6'), Γιόβιτς (49'), Μάνταλος (59'), Μαρίν (68')

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Μαρίν, Βάργκα, Ζοάο Μάριο – Γκούμας, Μπάλτσι.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν (81’ Περέιρα), Μάνταλος (73’ Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (73’ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (82’ Ζίνι), Βάργκα (85’ Ελίασον).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα (46’ Νίκας), Κορνέζος (73’ Φίλων), Τσάπρας, Μπάλτσι, Πεντρόζο (85’ Οζέγκοβιτς), Κωστή (73’ Λαμαράνα), Τσοκάι, Μάγκνουσον, Βέρμπιτς (13’ Γκούμας).